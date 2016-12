5 Tipps für noch musikalischere Weihnachten

Dieses Jahr ist für jeden KEYBOARDS-Leser etwas dabei! Für all jene, die sich nicht genug auf Jingle Bells und Co freuen können, #christmasmusic! 5 Tipps von uns für noch musikalischere Weihnachten!

Verklickt? HIER gehts zu den 5 Tipps wir ihr dem musikalischen Weihnachtswahnsinn entkommt!

#christmasmusic

1) Lichterkette um den Synthesizer

Klar, auch blinkende LEDs und leuchtende Displays können gemütlichen Charme versprühen… aber da geht noch mehr! Wie wäre es zum Beispiel mit einer Lichterkette um den Synthie?

2) Lebkuchen in Potie-Form

Backidee für die kalten Wintertage: wie wäre es mit Lebkuchen in Potentiometer-Form? So bringt man nicht nur den Groove in die Küche sondern auch an den weihnachtlichen Kaffee&Kuchen-Tisch!

3) Radio in Dauerschleife

Eigentlich schon kein Geheimtipp mehr: nahezu jeder Radiosender bringt mindestens mehrmals pro Stunde einen echten Weihnachtshit. Und wenn nicht: einfach in der entsprechenden Rubrik wünschen!

4) Immer einen Synthie mit dabei

Ihr seid unterwegs in der Bahn und es möchte nicht so recht weihnachtliche Stimmung aufkommen? Am besten habt ihr für diesen Fall immer einen kleinen Synthesizer mit dabei. So habt ihr ganz einfach die Möglichkeit, selbst ein paar Take beizusteuern. (Aber möglicherweise solltet ihr Kopfhörer dabei haben, wenn ihr euch auf dem Weg zur Arbeit keine bösen Blicke einfangen wollt!)

5) Ein KEYBOARDS-Abo

Genüsslich eine Tasse Weihnachts-Tee schlürfen (Radio an, es könnte ein Weihnachtshit laufen!) und gemütlich in der neuesten Ausgabe der KEYBOARDS blättern – was kann es schöneres geben, um Weihnachten auch musikalisch voll auf seine Kosten zu kommen? Wie wäre es also mit einem Abo, ohne extra Versandkosten nach Hause geliefert!