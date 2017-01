10 Workshops in Hamburg

Das Hamburger Studiokollektiv 106Hz veranstaltet eine einzigartige Workshopreihe mit einem Line-Up erster Güte.

Von Musikern für Musiker – erlesenste Kost. Das Kollektiv 106Hz existiert seit drei Jahren in Hamburg und seine Mitglieder sind allesamt aktiv in der Musikszene – ob als Sänger, Live-Musiker, Komponisten, Produzenten oder Filmmusiker. Wenn man da alle Kontakte zusammenzählt, erreicht man schnell eine beträchtliche Reichweite. Diese soll nun den Teilnehmern des Workshop-Marathons zur Verfügung gestellt werden, um sie von genau diesem Netzwerk profitieren zu lassen. Die ausgewählten Dozenten geben in der Regel selten Workshops, schließlich sind sie viel gebuchte Musiker für die größten Pop-Acts Deutschlands – live und im Studio. Aus dieser jahrelangen Erfahrung entwickelten sie ihren ganz eigenen Style, mit dem sie die Popmusikkultur maßgeblich beeinflussen. Derartig hochkarätige Künstler dafür zu gewinnen, für uns als Non-Profit-Kollektiv einen Workshop zu geben, ist nur möglich, weil sie daran glauben, dass ihre Expertise bei uns in guten Händen ist…