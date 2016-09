Tangerine Dream 1975 in der Conventry Cathedral

Braucht man zu Tangerine Dream eigentlich noch etwas sagen? Legenden bleiben lieber unkommentiert…

Trotzdem solltet ihr euch dieses Schmankerl nicht entgehen lassen. Tengerine Dream. 1975. Live in der Conventry Cathedrale. Was für eine Kulisse! Was für ein Sound!

Da wird geschraubt und verkabelt was das Zeug hält. Und den weiträumigen Reverb gibt es gleich obendrauf. Wer hätte da nicht gerne dabei sein wollen? 😉

Teil 1:



Teil 2: