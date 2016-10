Soundtrack und Sounddesign mit Samplitude: The Making of „Angst”

Im Gegensatz zu einer reinen Musikproduktion steht bei einer Soundtrack-Produktion der Ton im Dienste des Films. Im Idealfall ergeben Bild und Ton ein einziges untrennbares stimmiges Ganzes, doch dazu bedarf es einer bestimmten Herangehensweise.

Bob Humid

Im Folgenden beschreibe ich meine Arbeit für den Kölner Filmemacher Alexander Gerdes, der mich vor einigen Monaten beauftragt hat, einen Soundtrack zu seinem außerordentlich intensiven und ungewöhnlichen Kurzfilm „Angst“ (Eng. Titel: „Fear“) anzufertigen, dessen einzelne Stereospuren am Ende von einem externen Studio zu einem Surround-Mix verarbeitet werden sollten. Meine Aufgabe bestand in der Erstellung eines passenden Soundtracks und dem Anfertigen einzelner Sound-Designs. Der fertige Kurzfilm „Angst“ wird zur Zeit auf diversen internationalen Filmfestivals vorgeführt, hier also die Geschichte seiner Filmmusik.

Alexander Gerdes hat seine künstlerischen Wurzeln in der freien Theaterszene der Kölner Umgebung. Nach mehrjähriger Arbeit als Schauspieler und Regisseur begann er, ein paralleles Interesse für Film zu entwickeln. So arbeitet er derzeit beruflich als Creative Director bei der Kölner TV- und Medienproduktionsfirma „tof intermedia“, die Mitglied des Firmennetzwerkes „network75“ ist. Neben weiteren freien Arbeiten als Theaterregisseur ist „Angst“ sein aktueller Kurzfilm, dessen Drehbuch er ebenfalls geschrieben hat.

Der Film zeigt in nur 5:50 Minuten das Schicksal zweier Individuen, die sich in den gleichen vermeintlich bedrohlichen Umständen befinden, aber extrem unterschiedlich damit umgehen: Zwei Männer sind gefangen in einem dunklen Raum. Der erste versucht Löcher in die Wand zu schlagen, der zweite findet das ziemlich sinnlos und verharrt in Untätigkeit. Plötzlich bricht der Erste endlich durch die Wand und blickt in ein gleißendes Licht. Einer von beiden wird der Situation entkommen und damit seine persönliche Angst überwinden, der andere erträgt die Konfrontation mit der Freiheit nicht und zieht sich in die Dunkelheit seiner Angst zurück. Zwei Aspekte machen diesen Kurzfilm ungewöhnlich: Obwohl es sehr wohl menschliche Stimmen und Geräusche darin gibt, werden keinerlei Dialoge gesprochen. Außerdem spielt der Film in einer eher unnatürlichen Beleuchtungsumgebung.

Dazu Alexander Gerdes: „Nach jahrelanger Arbeit als Theaterregisseur sollte mein erster Kurzfilm seine filmische Kraft hauptsächlich über Bilder entwickeln. Deshalb habe ich völlig auf Dialoge verzichtet. Auch die Spielstätte ist ein filmisches Extrem: Sie scheint nur aus Licht und Schatten zu bestehen.“

Licht, Schatten und Energie

Doch genau diese extremen Lichtverhältnisse haben mich beim Betrachten von „Angst“ von Anfang an fasziniert. Die Dunkelheit, in der die beiden Protagonisten stecken, die Enge, das Gefängnis ihrer Angst, wollte ich musikalisch natürlich düster umsetzen. Dabei war es mir aber wichtig, keine zu aufdringlichen, „darken“ musikalischen Eskapaden zu machen, die zu sehr nach klassischer Komposition klingen würden. Im Prinzip kann ein düsteres Bild durch einen düsteren Ton verstärkt werden. Wenn man es aber übertreibt, entsteht eine aufdringliche theatralische Dopplung, die die Wirkung wieder auflöst. Daher habe ich von Anfang an versucht, eine musikalische Ambience zu entwerfen, die eher tonal abstrakt klang – auch gerade, um die Fremdartigkeit und „Ungemütlichkeit“ der Situation zu betonen. Als geradezu ideal für diesen Zweck erwiesen sich einige dankbare Sound-Experimente mit Rasmus Ekman’s „Coagula“, einem alten Shareware- Audiotool, das in der Lage ist, selbst angefertigte Pixelzeichnungen in sehr reine Sinus- oder Rauschtöne umzusetzen. Mit Coagula kann man sehr intensive Sounds, Flächen, Drones und Klangmodulationen einfach mittels virtuellem „Pinselstrich“ erzeugen. Die gerenderten Ergebnisse klingen fast zwangsläufig atonal und fremdartig.

Gleichzeitig sind die damit erstellten Sounds ungewöhnlich „rein“ und klar, was eindeutig ihre Faszination ausmacht. Andere Teile des Soundtracks nahm ich aus Aufnahmen und Fragmenten meiner Albumproduktion „Twisted Despairs“, die ich gezielt verfremdete und an verschiedenen Stellen für den Film neu umsetzte.

Der visuelle Gegensatz zur Dunkelheit des Raumes, in denen die Protagonisten gefangen sind, ist am Anfang des Filmes gleichzeitig die einzige Lichtquelle der Szene: Die beiden „Bergarbeiter“ tragen eine Lampe auf dem Kopf. Gelegentlich schwenken die Lichtscheine dieser Helmlampen an der Kameraperspektive vorbei, das nahm ich zur Gelegenheit, auch diese Lichtkegel zu vertonen. Zum einen, weil es sonst kaum sichtbare Bewegungen im Anfang des Filmes gab, zum anderen, weil dem Licht am Anfang des Filmes eine ebenso bedrohliche Rolle zukommt wie der gesamten restlichen Stimmung.

Bob Humid

Da helles Licht vom Gefühl her zwangsläufig mit hellen Tönen assoziiert wird, nahm ich dazu verschiedene hoch gestimmte reine Coagula- Sounds, die die Bewegung der Lichtquellen im Film mit einem getimten Filtersweep bearbeitet begleiten.

Um Licht- und Beleuchtungssituationen akustisch zu begleiten, können sich Soundtrack-Produzenten in der Regel ganz einfach auf ihren menschlichen Instinkt verlassen: Ein gedämpfter, dunkler, warmer Farb- oder Lichtton lässt sich eben am besten mit einem gedämpften, warmen und tiefen Klang beschreiben und verstärken. Einem ähnlichen, aber umgekehrten „logischen“ Prinzip folgt im Übrigen auch unsere Hörpsychologie: Wer schon mal einen Soundcheck bei Arbeitslicht gemacht und anschließend bei gemütlicher Clubbeleuchtung dieselbe Soundeinstellung überprüft hat, wird mir zustimmen, dass die Höhen extrem weniger nerven und „stressig“ klingen, wenn das Licht gedämpft ist! Empfundene Helligkeit und gehörte Frequenzverteilung stellen also eine hörpsychologisch-visuelle Beziehung her. (Auf der selben Grundlage werden Lautsprecher, die „bassbetont“ wirken sollen, gerne auch schwarz lackiert, denn viele Hörtests mit HiFi- Enthusiasten konnten in der Vergangenheit belegen, dass beim Abhören von zwei exakt baugleichen, aber unterschiedlich lackierten Lautsprechern der schwarze fast immer subjektiv „dunkler” klang als der helle oder gar weiß lackierte.)

Von vorn nach hinten

Für die komplette Audiobearbeitung bot sich Samplitude als Host an, vor allem weil es für das Frame-genaue Anlegen von Audioclips an digitales Videomaterial geradezu ideal ist und außerdem von „Natur“ aus Clip- bzw. Objektbasiert arbeitet. Als Vorlage und Ausgangsmaterial bot mir Alexander Gerdes ein MPEG-File in ordentlicher, ruckelfreier Auflösung an. Da es bei Soundtrack-Bearbeitungen darauf ankommt, Audioclips exakt an bewegte Bilder anzulegen, empfiehlt es sich generell die verwendete, flüssige Animationsrate von mindestens 24, 25 oder gar 30 Frames die Sekunde beizubehalten.

Mit einer seit Jahren in Samplitude implementierten Funktion kann man dann ein beliebiges Multimedia-Objekt in ein Samplitude- Arrangement (Vip) laden und sogar auf Wunsch den Originalton muten bzw. auf einer weiteren Projektspur zur Bearbeitung gleich mit importieren. Um eine flüssige Bearbeitung zu erreichen, habe ich das Video auf eine Auflösung von 160 × 120 Pixel heruntergerechnet. Auch die CPU-Belastung beim Hinzufügen von zahlreichen mit Plug-Ins beschwerten Audiospuren hält sich auf einem zeitgemäßen Rechner noch deutlich in Grenzen. Die einzelnen Frames werden oben auf einer Leiste im VIP von links nach rechts angezeigt. Ein Hinein-Zoomen in das Projekt fördert also immer mehr Frames zutage und man kann so genauer ein (Audio-) Objekt an eine bestimmte Szene schieben.

Das sind die Themen dieser Ausgabe:

Sampletalk mit And.Ypsilon (Die fantastischen Vier)

Tobias Enhus spricht über sein Synclavier

Die Groove-Mutter: Yamaha RS7000

Real Samples – Historische Tasteninstrumente digitalisiert

Software-Sampler am Rande der Wahrnehmung

Korg DSS-1 als Hardware-Plug-in

Cinematique Instruments – Filmreife Sample-Instrumente

Groovesampler in der Praxis

Die Mellotron-Story

Vintage Park: Fairlight CMI

Transkription – Ten Sharp:

O-Ton

Unabhängig von der musikalischen Begleitung, die auf den fertigen Film angelegt wurde, bekam ich vom Filmemacher auch noch zwei Spuren mit den vor Ort mikrofonierten OTönen der Akteure. Obwohl keine Dialoge vorhanden waren, gab es hier aber reichlich atmosphärisches Audiomaterial der beiden Darsteller Ullrich Bärenfänger und Peter-Josef Nussbaum: Darunter fanden sich gehetzte Atemgeräusche, Keuchen, knirschende Schritte und eben das Schlagen der Spitzhacke des zweiten Akteurs. Zur Verdeutlichung wurden die Spuren der O-Töne mit einem Kompressor (VB Audio Striptool 3) auf einem separaten Bus dynamisch begrenzt, vor allem, um die Aussagekraft der einzelnen Nuancen zu verstärken.

Gerade in der Filmvertonung ist es gang und gebe, einzelne Sounds gelegentlich extrem aufzupumpen oder besonders übertrieben zu bearbeiten, damit das Ergebnis möglichst dem eindrucksvollen Bild gleicht. Um gleich ein passendes Beispiel zu nennen: Die verzweifelten Spitzhackenschläge des zweiten Akteurs habe ich mit sage und schreibe +12dB LoShelf EQ bei ca. 40Hz betont und außerdem mit +7dB auf 14KHz per Hi-Shelf EQ für mehr Transparenz gesorgt. Weil der OTon aber immer noch etwas stumpf klang, habe ich vorsichtig die sehr smoothe Exciter-Schaltung aus Sascha Eversmeier’s Dominion-Plug-In bemüht. Wer schon mal eine Spitzhacke in „freier Wildbahn“ auf Mauerstein hat schlagen hören, wird mir zustimmen, dass da eigentlich nicht so viel Bassanteil oder Transparenz zu hören ist, aber im Film macht sich dieser „Extrawumms“ und die leicht unnatürliche Höhenpräsenz sehr gut und sorgt für die zum Bild passende Dramatik. Da mit dieser massiven Bearbeitung aber auch einige etwas zischelnde und gefährliche Peaks in den Höhen auftreten können, empfiehlt es sich bei solchen extremen Bearbeitungen manchmal, einen Dehisser vor oder hinter die Dynamikbearbeitung zu legen, der gezielt schwierige Peaks herunter regelt. Den Abschluss meiner Arbeit machte dann die Auswahl einer passenden Titelabspannmusik aus meinen Repertoire, die die düstere Stimmung des Filmes etwas aufheben, aber trotzdem den nachdenklich gewordenen Zuschauer nicht all zu sehr aus seinen Gedanken reißen sollte. Dies steht im krassen Gegensatz zu der in kommerziellen Filmen praktizierten Unart, einem spannenden und aufreibenden Film noch eine „nette“ Titelabspannmusik hinterher zu schieben, die die Funktion haben soll, den Zuschauer wieder in eine heile Welt hinaus zu schicken. Ein gutes, „schlimmes Beispiel“ total diskrepanter Filmabspannmusik ist z.B. die Kinofassung von David Lynchs „Dune“. Die Abspannmusik ist am Ende unerträglich süßlich und hat mit der Stimmung im Film nichts mehr zu tun. Meistens werden solche Titelabspänne von den Filmvertrieben aufgezwungen. Die resultierenden sechs Stereospuren übergab ich am Ende dann Alexander Gerdes, der damit im Düsseldorfer Tonstudio 3Klang einen Surround-Mix anfertigen ließ.

Für den Surroundmix von „Angst“ wurde das im Jahr 1999 von Sebastian Steiner und Michael Feuser gegründete Düsseldorfer Tonstudio 3Klang engagiert. 3Klang bietet spezielle Leistungen für die Audionachbearbeitung im Bereich TV und Kino, Werbung sowie TV-Spielfilme/Serien an. Dazu gehören Sprecher-Casting, Sprachaufnahmen, Foley-Aufnahmen, Synchronschnitt, Sounddesign und Mischung. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Musikproduktion (Kompositionen für Werbe-Spots) dar. Sebastian Steiner zeichnete bei der Produktion zu „Angst“ für den Surround-Downmix verantwortlich. Wir haben ihm ein paar Fragen zu dieser Thematik gestellt:

Bob Humid Sebastian Steiner, 3Klang

Wie seid ihr generell bei der Aufgabenstellung, einen Surroundmix von Angst“ zu machen, vorgegangen? Kann man aus den sechs vorgegebenen Stereospuren bereits einen effektiven Surroundmix erstellen?

S.Steiner: Ja, „Angst“ ist ein experimenteller Film. Der Soundtrack repräsentiert eher noch eine Art Soundcollage als einen klassischen, notenbasierten Filmscore, d. h. Mit derlei Basismaterial lasst es sich innerhalb einer Surroundmischung viel flexibler umgehen als z.B. mit einer orchestralen Musik, die statischer behandelt würde. Generell ist es hilfreich, Musik in sinnvoll organisierten Einzelspuren (z. B. Instrumentengruppen) anzuliefern. Es kann auch von Vorteil sein, auf Effektanteile wie Hall usw. in Stereosubmixen zu verzichten, da Surround- Effekte erweiterte Möglichkeiten bieten.

Mit welcher Soft-/Hardware arbeitet ihr, und was kommt in welcher Phase zum Einsatz?

Das Basissystem ist ein Pro Tools Mix plus ProControl, in das wir die Einzelspuren von TC-DAT oder CD-ROM / Festplatte (OMF Files) importieren. Wir arbeiten da schon sehr viel mit den Digidesign proprietären Surround-Effekten. Ausgespielt wird üblicherweise auf DA-88.

In welchem Lautstärkenverhältnis werden Soundtrack und O-Töne zusammen gemischt? Ist das Geschmacksache, oder gibt es da bestimmte Vorgehensweise?

Im Film, speziell im Kino, ist Dynamik ein wichtiger Faktor. Im TV-Bereich wird sehr viel komprimierter gemischt. Wann Musik wie laut ist hat erstens mit der Spachverständlichkeit des Dialogs und zweitens mit der Dramaturgie des Films zu tun. Diese wird natürlich vom Regisseur mitbestimmt. Technische Erfahrungswerte wie auch geschmackliche Klangvorstellungen haben beidseitigen Einfluss auf das Endergebnis. In jedem Fall jagt man den Pegel nicht so an die Wand wie das bei Musikproduktionen durchaus üblich ist. Es gibt aber auch Richtlinien, die festlegen, wie maximal „laut“ die Energiedichte einer Kinotonmischung auf die Zeit verteilt sein darf.

„Angst“ wurde in Dolby Surround 5.1 final gemischt. Ist 5.1 jetzt endlich zum Standard geworden?

Ja. Auf DVD wie auch bei Kino-Spielfilmen ist es mittlerweile wirklich der Standard. Kino-Werbung wird mittlerweile ebenfalls mehrheitlich in 5.1 produziert, und auch im TV-Bereich beginnen die Sender endlich, in 5.1 auszustrahlen.

www.bobhumid.de

www.3klang.com

www.vb-audio.com

www.samplitude.de

Hinweis: Wer über Sendetermine zum Kurzfilm Angst“ von Alexander Gerdes und der Musik von Bob Humid informiert werden will, sendet einfach eine Email mit dem Betreff: „Sendetermin: Angst“ an info@bobhumid.de.

>>Hier geht’s zu Teil 1<<

>>Hier geht’s zu Teil 3<<