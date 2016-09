Roland sucht den Synth Promotion Star 2016

Synthesizer sind deine Welt und du kannst gut performen? Dir macht es Spaß Menschen über die digitalen Medien, wie z.B. YouTube oder Facebook, oder auch live zu begeistern und in deinen Bann zu ziehen? Du kannst gut erklären und bist technisch interessiert? Dann bist du vielleicht genau der oder die Richtige für uns!

Lebe mit uns deine Kreativität aus und teile deine Freude an der Musik mit der Roland Community. Dein sympathisches und freundliches Auftreten, überzeugende musikalische Performances und ein vorhandenes „Verkaufstalent“ runden dein Portfolio als „Synth Promotion Star“ ab.

Sende uns bis zum 7. Oktober 2016 ein Video (oder einen Link dorthin), welches deine musikalischen Fähigkeiten zeigt und dich repräsentiert an rgm.online@roland.com und werde unser „Synth Promotion Star 2016“!

Was erwartet dich?

Als Roland Markenbotschafter stehst du in engem Kontakt zu Roland und wirst mit den neuesten technischen Entwicklungen versorgt. Wir schätzen dein Engagement für unsere aktuelle Synthesizer Produktpalette in den digitalen Medien und gerne auch auf Messen und Veranstaltungen in Deutschland und Österreich.

Das ROLAND Germany Team freut sich auf dich!