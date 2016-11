Roland eröffnet drei Planet Stores

Roland Germany eröffnet die ersten drei Planet Stores in Deutschland und Österreich. Die neuen Shop-in-Shop-Stores sollen eine qualitativ hochwertige Beratung bei topmoderner Ausstattung mit eigenem Roland-Personal bieten.

Roland Planet Stores wurden bereits vor 15 Jahren von Roland UK entwickelt und auch schon in Japan adaptiert. Mittlerweile ist dieses branchenübergreifend weit verbreitet und wird von Unternehmen rund um den Globus verwendet. Wir haben für euch die wichtigsten FAQ`s zu den neuen Planet Stores bei Musik Produktiv (Ibbenbüren), PPC Music (Hannover) und Klangfarbe (Wien) zusammengetragen:

FAQ

Verkauft Roland seine Produkte nun direkt an den Endkunden?

Roland verkauft seine Produkte nicht direkt – arbeitet jedoch so eng wie möglich mit den Händlern zusammen und unterstützt sie in der Beratung und hinsichtlich des kostspieligen Ladenbetriebs.

Wie tragen die Planet Stores zum allgemeinen Anstieg des Umsatzes im Ladengeschäft bei?

Durch den Roland-Produktspezialisten, der im Planet Store beratend zur Seite steht, wird die Beziehung zwischen Händler und Kunde ausgebaut, was wiederum das generelle Kaufverhalten positiv beeinflussen soll.

Lädt der Produktspezialist beispielsweise einen Kunden zu einer 1:1-Schulung im Planet Store ein, wird dieser zum vereinbarten Termin erneut in den Laden kommen. Bei dieser Gelegenheit bringt Roland den Kunden mit weiteren Produkten in Kontakt, die zu seinem Anliegen passen. Die geschulten Produktspezialisten können außerdem über ihre Marketing-Aktivitäten neue Kunden für den Handel akquirieren.

Selbstverständlich ist die Idee, durch Produktvorführungen und Events von Herstellern im Handel mit Kunden in direkten Kontakt zu treten nicht neu, in den Planet Stores geschieht dies jedoch dauerhaft an fünf Tagen in der Woche.

Wie setzt sich die Finanzierung zusammen, wer trägt die Kosten?

Das ist von Händler zu Händler, bzw. von Ladengeschäft zu Ladengeschäft unterschiedlich. Effektiv finanziert werden müssen die hochqualifizierten Produktspezialisten, die Produkte, wie auch die Werbeflächen und Laden-Installationen. Gemeinsam mit dem Händler versucht Roland, jeweils ein Arrangement für die spezifische Zusammenarbeit zu finden.