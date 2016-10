Reingehört: Up On A Hill von Martin Meixner

Der Tasteninstrumentalist Martin Meixner veröffentlicht sein erstes Solo-Debüt ‚Up On A Hill‘ auf dem neben Hammond, Wurlitzer und Co vor Allem relaxte Töne zu hören sind. Wir haben uns das Album angehört.

(c) Schnepf

Dass sich da jemand mit Tasteninstrumenten auskennt, hört man schon beim ersten Akkord. Der Opener ‚Home Sweet Home‘ offenbart die Fahrtrichtung des Solowerks. Das klingt alles ziemlich verträumt, melancholisch und unaufgeregt. Das muss keinesfalls etwas schlechtes bedeuten. Meixner selbst nennt das ganze auf seiner Homepage eine „einzige Liebeserklärung“. Und wer lässt es bei einer solchen nicht gerne etwas emotionaler angehen.

Up On A Hill setzt dabei ganz auf Instrumente. Als Jazz/Pop Crossover passt das auch gut ins Bild. Drums, E-Piano, Orgel – mehr braucht es manchmal nicht um einen Track zu tragen. Was dann folgt, sind zehn weitere Songs, die noch so manche Überraschung parrat halten. Hier und da ist mal ein Synthie zu hören, Banjos schnattern im Chorus wie im Song ‚Lovely Places‘, mal spielt nur ein Piano wie im Titeltrack ‚Up On A Hill‘. Immer wieder mit dabei: die charakteristische Hammond-Orgel für deren Spiel der Künstler bekannt ist.

Für ein Erstlingswerk ist die Platte auch qualitativ sehr gut aufgenommen, was sicherlich an der Erfahrung des Künstlers liegt. Was man da auf die Ohren bekommt, klingt durchweg dynamisch und ‚echt‘. So mancher Raumklang trägt dann so zur Atmosphäre bei, dass man vergisst, dass es sich um eine Aufnahme handelt – großes Kino!

Martin Meixners ‚Up On A Hill‘ lässt sich am besten mit einem guten Glas Rotwein vergleichen, der genug Tiefe und zahlreiche geschmackliche Komponenten zu bieten hat, ohne dabei zu sehr zu Kopf zu steigen. Damit ist das Album eben auch eine Empfehlung für die entspannten Stunden des Tages irgendwo zwischen Feierabend und Kaminfeuer in den kommenden kalten Monaten. Was da an Innovationen durchblitzt, macht auf jeden Fall gespannt auf weitere Veröffentlichungen.

