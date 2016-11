Performance: Silver Apples in der Monty Hall

Es ist schon irgendwie spannend, dass sich gerade im Bereich der elektronischen Musik viele Künstler über lange Zeit etabliert und dabei meist ihren unverwechselbaren Stil beibehalten haben. Das Projekt Silver Apples gibt es schon seit 1967, ist für viele Fans Kult und auch heute noch aktiv.

Dazwischen ist so einiges passiert: zahlreiche Platten, der erste Auftritt im Central Park und der Tod von Danny Taylor im Jahr 2005, der für Drums und Percussion zuständig war. Seitdem führt Simeon Oliver Coxe das Projekt alleine weiter und tritt solo auf.

Einen der aktuellsten Auftritte in der Monty Hall in Jersey könnt ihr euch im folgenden Video in voller Länge ansehen: