Musikvideo: Max Cooper mit Order from Chaos

Magische Musikvideos – auch in Zeiten kaum noch vorhandender Musikfernsehsender zeigen youtube, vimeo und Co was visuell hinter Musik stecken kann. Besondere Exemplare stellen wir euch hier regelmäsig vor.

Heute: Max Cooper und sein Song Order from Chaos. Verantwortlich für das Video zeigt sich Maxime Causeret. Die Musik entstand an einem verregneten Tag, einzelne Regentropfen wurden zu percussiven Sounds und diese als Drum-Pattern angeordnet, wie in der Beschreibung zu lesen ist.

Dieser Idee folgen auch die bewegten Bilder, einzelne Punkte werden so zu größeren Kolonien, die wiederum einen noch größeren Kosmos formen. Was haltet ihr von der Idee und der Umsetzung?

Schreibt uns eure Meinung in die Kommentarbox!