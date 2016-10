Marcel Barsotti und „Das Wunder von Bern“

Marcel Barsotti gehört zu den erfolgreichen Filmkomponisten, die sich nicht mit dem üblichen, niedrigen Status Quo der deutschen Filmmusikkultur zufriedengeben wollen. Engagiert und eloquent gab er KEYBOARDS Auskunft über sein neues Projekt, das zeigt, dass es auch anders geht: Söntke Wortmanns „Das Wunder von Bern“ möchte neue Maßstäbe für Budget und musikalische Qualität im deutschen Film setzen.

Der aus der italienisch sprechenden Schweiz stammende und in München wohnende Komponist, Jahrgang 1963, hat nämlich so seine leidvollen Erfahrungen mit dem Ansehen der Filmmusik in Deutschland und entwickelt deswegen fast politisches Engagement, um für die Filmmusik hier zu Lande eine Lanze zu brechen. Neben der Ignoranz einiger Schauspieler und Regisseure machen vor allem zwei weitere Faktoren der Qualität vieler Filmmusikprojekte zu schaffen: zu wenig Geld und zu wenig Zeit. In den USA hat man diesbezüglich schon immer eine professionellere Einstellung gehabt.

Marcel, hast du angesichts der schwierigen Lage in Deutschland jemals daran gedacht, ins Filmwunderland USA auszuwandern?

Marcel Barsotti: Ich habe es schon mal in Amerika probiert. Das Problem ist: Du bist einer von zehn- oder hunderttausend Komponisten – und das in nur einer Stadt. Allein in Los Angeles gibt es 2.500 im Branchenbuch verzeichnete Musicsupervisor, die nur dafür zuständig sind, Musik zu verkaufen und Verbindungen herzustellen. Ich weiß nicht, wie viele wir in Deutschland haben, aber wenn es 50 sind, dann ist das schon viel. Wenn ich meine Demos so jemandem in Amerika vorgespielt habe, hieß es: „Vielen Dank, aber wir sehen keine Möglichkeit, das hier unterzubringen.“

Dabei ging es meist nicht so sehr um die Qualität, sondern darum, dass sich Amerikaner in erster Linie selbst unterstützen. Und dann ist es für mich natürlich umso schlimmer, wenn man hört, dass ein Film wie „Good Bye Lenin“ mit einem französischen Komponisten gemacht wird. Nicht, dass ich darauf neidisch wäre, aber wie sollen wir denn in Deutschland Filmmusik erfolgreich und professionell etablieren, wenn wir den Komponisten keine vernünftigen Etats zur Verfügung stellen und dann auch noch ausländische Komponisten beauftragen? „Das Wunder von Bern“ stellt sicherlich eine Ausnahme dar, denn ich konnte in hollywood’- schen Größenordnungen komponieren und produzieren.

Wie groß war dein Team im Vergleich zu deinen anderen Produktionen?

Bevor das Projekt losging, habe ich mich in den Booklets meiner Filmmusik-Sammlung umgesehen und war sehr beeindruckt, wie groß z. B. das Team bei „Gladiator“ war. Es gibt dort ein Team, um dem Komponisten die verschiedensten Arbeiten abzunehmen. Je mehr du entlastet wirst, und je mehr gute Leute in einem Team beteiligt sind, desto besser. Wir hatten beim „Wunder von Bern“ drei Tonmeister, vier Tontechniker und sechs Tonassistenten! Wenn man vom deutschen Durchschnitt ausgeht, bekommst du sonst gerade mal einen Tontechniker und vielleicht noch einen Assistenten, der die Mikros aufstellt.

Wie sieht es mit der Herstellung der Partitur aus?

Bei der Partitur bin ich ziemlich pingelig. Das, was ich MIDI-mäßig notiere, ist eigentlich auch schon die Partitur. Was ich überhaupt nicht mehr mache, ist die Partitur zu setzen. Die Partitur zu setzen ist aber auch ein Teil der Instrumentation – ein guter Orchestrator sieht natürlich erst mal die ganzen Bugs, wo du dich verspielt hast. Hier war es Enrique Ugarte, der gesagt hat: „Hier müssen wir ein Horn mehr setzen und die Flöten zusätzlich durch eine Oboe unterstützen.“ Aber da bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich aus Erfahrung weiß, wie sehr sich die Klangfarbe verändert, wenn ein Orchestrator richtig Hand anlegt.

Du hast selber auch schon als Orchestrator gearbeitet?

Während meines Studiums habe ich alle möglichen Jobs gemacht, vom Orchestrator zum Musiklehrer bis zum Tontechniker. Die ersten Gehversuche halt. Aber ich habe auch Orchestration am Richard-Strauss-Konservartorium in München studiert. Während meines sehr extremen Werdeganges habe ich beim Kauf meiner ersten Filmmusik- CDs festgestellt, dass die Grundlage der Filmmusik die Klassik ist. Also war das Beste, was ich damals tun konnte, ein fundiertes klassisches Studium zu beginnen.

Gab es an der Uni Professoren, die versucht haben, dich in eine bestimmte Richtung zu drängen?

Natürlich. Ich erlebe es auch auf der Vollversammlung der GEMA immer wieder, dass auf der einen Seite die E-Komponisten sitzen und auf der anderen Seite die U-Komponisten. Der Filmkomponist sitzt bei den U-Komponisten. Film ist in deren Augen Unterhaltung, was natürlich stimmt. Die Frage ist nur, ist auch die Musik Unterhaltung? Und die Problematik am Konservatorium ist noch viel schlimmer. Da geht es darum, unser kulturelles Erbe weiter zu geben und zu erhalten.

Ist es ein speziell deutsches Problem, dass es diesen Graben zwischen U und E gibt?

Ist es, denn der Mut zum Drama und zu starken Emotionen ist uns gänzlich verloren gegangen. Und deswegen ist eine Musik auch immer im größeren Sinne gleich eine „Hollywood“- Musik – bloß nicht auch noch weinen, das könnte ja jemand sehen… Viele Regisseure haben Probleme mit dem Komponisten, speziell auch mit mir, weil sie Angst haben, dass sich die Musik in den Vordergrund drängt und eine zu starke Leidenschaft ins Bild interpretiert. Ich meine damit nicht, dass man sich wie Morricone in irgend welchen Streicherorgien wälzt… In Amerika sieht es anders aus: Bei der Filmmischung sitzen Regisseur und Komponist gemeinsam am Mischpult und geben sich die Hand. Sie geben sich das Gefühl, dass alles nur für den Film wichtig ist; es geht um das optimale Endergebnis. Die Filmmusik hat den gleichen Stellenwert wie ein Schauspieler.

Das wird in der Presse nicht in den Vordergrund gestellt, aber im Team weiß es jeder. Hier in Deutschland ist dagegen der Regisseur das Ein und Alles, und der Protagonist wird in der Presse in den Vordergrund gestellt. Bei Söntke Wortmann war das anders. Er hat von Anfang an gesagt: „Marcel, wir machen hier einen großen Film. Lass emotional alles zu. Wir wollen das. Wir erzählen einen Epos, da musst du mutig sein.“ Es gab sogar Stellen, wo ich gesagt habe, das sei die Grenze. Und Söntke: „Wah, nichts! Hier noch mal acht Hörner, noch mal acht Trompeten!“ – und er hatte komischerweise recht. Die Leute in den Test-Screenings bekamen ohne Ende Gänsehaut und fingen an zu weinen. Es geht ja letztendlich um ein großes Geschichtsepos. Dabei muss ein eindeutiges Verhältnis zwischen dem Gesicht des Schauspielers und der Musik entstehen. Die Musik darf nicht etwas symbolisieren, was der Film gar nicht hergibt.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit Söntke Wortmann genau? Welche Freiheiten ließ er dir, und gab es auch Meinungsverschiedenheiten?

Die Zusammenarbeit mit Regisseuren ist unglaublich unterschiedlich. Es gab Meinungsverschiedenheiten über musikalische Themen, aber meistens war die ganze Musikproduktion unheimlich harmonisch. Ich habe selten in meinem ganzen Leben so viel über mich schreiben dürfen wie in diesem Film. Das ist zu 100% meine Musik – in jeder Hinsicht. Wobei ich natürlich Glück gehabt habe. Ich habe in den letzten sieben Jahren ja als Filmkomponist begonnen und habe über vierzig Filme gemacht.

Das ist viel, oder?

Das ist genug. Und ich hatte – bis auf ein, zwei Filme – immer das Glück, das machen zu dürfen, was ich will. Als ich Söntke das erste Mal getroffen hab, war ich unheimlich aufgeregt, weil ich schon immer mit einer großen Koryphäe zusammen arbeiten wollte. Als er mir diese Geschichte erzählte, lief alles schon vor meinen Augen ab – was für eine Geschichte, was für ein Thema, was für ein Drama! Mir war bewusst, das wird eine große Nummer. Söntke hatte sehr genaue Vorstellungen von der Musik und hatte schon vorab einige Themen unter den Rohschnitt gelegt. Diese Praxis ist allgemein üblich im Film-Business, man nennt das „Temporary Musicians“ oder kurz: Temp Musicians. Der Film wird Szene für Szene skizziert, das nennt man „Spotting“, und man überlegt dann, an welche Stellen Musik hinkommen soll. Bis auf ein, zwei Stellen gingen wir dabei glücklicherweise sehr konform. Das Wichtigste bei einer Filmmusik ist das Thema am Anfang des Films. Die erste musikalische Aussage bleibt prägend für den ganzen Film. Davor hatte ich natürlich Respekt. Wenn ich dann erst mal im Film drin bin, wird es viel einfacher, weil sich durch das Hauptthema alle anderen ergeben. Und hinzu kam, dass Söntke natürlich, wie alle anderen auch, die größten Themen aller Zeiten darunter gelegt hat, von John Williams bis Hans Zimmer etc. Mir war dann sehr schnell vor allem eines klar: Diese großen Themen brauchen vor allem viel Zeit. Obwohl ich mittlerweile schon mehr Routine habe, gibt es nichts Schlimmeres, als für solch einen Film die Musik in einem Monat runter zu schreiben. Leider wird in Deutschland für die Filmmusik meist schon von Seiten der Produktion wenig Aufmerksamkeit und auch wenig Geld eingeplant. Dann darf man sich nicht wundern, vor allem im deutschen Fernsehen, wenn wir so ein absolut niedriges Niveau haben. Deswegen war meine Prämisse beim „Wunder von Bern“, dass ich unbedingt genug Zeit haben muss. Und ich sagte auch, wenn ihr einen so großen Film macht, dann muss auch der Etat für die Musik entsprechend aussehen. Bezüglich der Themen hat Söntke mir aber zum Glück freie Hand gelassen. Das war schon toll!

Habt ihr die Musik auch in Surround gemischt?

Der Soundtrack ist komplett in 5.1 DTS aufgenommen. Auch die Orchestermischung nutzt die zusätzlichen Kanäle. Für die Orchesterproduktion gab es zwei Verfahren: Zum einen On- Musiken, also Musik, die im Film selbst vorkommt, die wir ganz normal in Stereo abgemischt haben. Es gibt da z. B. eine Barszene mit einemr Pianisten, der Jazz im Stil von Duke Ellington spielt. Das andere sind die klassischen Sequenzen, wo es mir sehr wichtig war, wirklich gute Musiker zu bekommen. Ich habe zu Söntke gesagt: „Wir brauchen ein wirklich fundiertes, gutes, deutsches Orchester.“ Und da kam mir das NDR Radio-Philharmonie-Orchester in den Sinn, das mit seinen 85 Musikern schließlich dabei war. Die Musiker hat dann Tonmeister Peter Fuchs in der typisch amerikanischen Sitzordnung vor den Mikros platziert. Dort werden nämlich die Hörner von den Posaunen und Trompeten getrennt. Sie sitzen ganz links, mittig rechts kommen die Posaunen und ziemlich weit rechts die Trompeten. So erhält man eine viel größere Stereodynamik im Blechsektor.

Gegenüber der klassischen Sitzordnung hat das auch den Vorteil, dass Hörner und Posaunen besser zu unterscheiden sind. Mikrofontechnisch wurde mit einem so genannten Decca-Tree-System aufgenommen. Dabei hängt ein Kreuz mit drei Mikrofonen über dem Dirigenten, die die Signale für vorne links, mitte und rechts im Surroundmix liefern. Die Position und Qualität dieser drei Mikrofone ist entscheidend für die Qualität der Gesamtaufnahme. Wird dabei irgendetwas falsch gemacht, kann man den ganzen Surroundmix vergessen. Das Orchester wurde auf insgesamt 32 Spuren aufgenommen, dazu kamen dann noch 24 MIDI-Spuren. Das Ganze wurde dann zum Endmix in 24 bit auf das Pro Tools HD3-System überspielt.

Zurück zum Kompositionsprozess. Du schreibst keine Noten, arbeitest aber wahrscheinlich am Anfang mit großen Orchester- Libraries…

Ich arbeite auf einem Mac G4 mit Logic Audio. Das Ganze steht in Verbindung mit mehreren Samplern, unter anderem mit drei Gigastudios. Die machen den Löwenanteil, weil man allein in ein Gigastudio 128 MIDI-Kanäle reinbekommt. Da die Speichermöglichkeiten nahezu unbegrenzt sind, habe ich sie gerade für diese Produktion bis zum Anschlag vollgeladen, weil es mir darum ging, jede nur denkbare Spielweise des jeweiligen Instrumentes zur Verfügung zu haben.

Mit welcher Library arbeitest du am liebsten? Mischst du eventuell verschiedene Libraries?

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt zum einen meine eigene String-Library. Ich habe durch das Glück, dass ich immer wieder mit echtem Streichorchester aufgenommen habe, die Zeit genutzt, nach den Aufnahmen das Orchester (ein bisschen) zu sampeln. Ich bin mit den Libraries auf dem Markt immer unzufrieden gewesen. Nur einen ganz kleinen Anteil davon kann man wirklich benutzen. Ich kritisiere hauptsächlich, dass Streicherlibraries zu perfekt aufgenommen werden. Letztendlich entsteht ja bei so einer Orchesteraufnahme ein bisschen Schmutz, ein bisschen Detune oder Geräusche. Was ich gerne mag ist, dass der Ton oder auch das Vibrato sich natürlich entwickeln. Obwohl es die älteste Library am Markt ist, bin ich immer noch ein Fan der Vitous-Library. Was mir bei Vitous von Anfang an gefallen hat, ist die gewisse stereobalancierte Dynamik, diese gewisse Weite und Homogenität in den Instrumenten. Was mir auch immer gut gefallen hat, sind die umfassenden Strukturen bei Siedlaczeck, der jede Menge guten Stoff für wenig Geld geboten hat. Am besten finde ich heute die Sonic- Implants-Library, weil die das erste Mal versucht, Streicher wirklich nach Filmmusik klingen zu lassen. Für mich bedeutet das, einen relativ breiten und homogenen Klang zu haben – mit echtem Raumanteil, der sonst meistens fehlt. Mir gefallen auch die Brass- und Woodwind- Sachen von Dan Dean. Das sind Soloinstrumente, die ich unheimlich warm und direkt finde. Die haben einen ehrlichen Raumanteil und vor allem ein unheimlich gutes Vibrato. Aber das Wichtigste bleibt, wie man damit umgeht – wie arrangierst du, welchen Hall legst du an. Das A und O bleibt die Orchestration!

Willst du beim Gigastudio bleiben?

Ja, unbedingt. Gigastudio ist für mich ultimativ der Sampler schlechthin, weil ich durch die Suchfunktion sofort meine Samples finde. Ich kann in 30 bis 40 Sekunden eine Orchester- Session mit „zehntausend” Samples laden. Die Gigastudios sind sehr stabil und stürzen fast nie ab – zumindest bei mir nicht. Wenn ich ein großes Projekt fahre, liegen alle Samples, die ich benötige, im Logic-File schon auf ca. 260 MIDI-Kanälen an. Ich habe also direkten Zugriff und kann sofort den Sound spielen, den ich gerade brauche. Für mich ist es sehr unkreativ, im Kompositionsfluss nach Sounds suchen zu müssen. Als Filmmusiker musst du in kurzer Zeit viel gute Musik schreiben. Ich fange mit dem Sound-Design an, das dauert so ca. eineinhalb Tage, in denen ich die Klänge zusammen stelle. Wenn das passiert ist, habe ich so viele Sampler an Board, dass alle Klänge zur gleichen Zeit anliegen, ohne dass ich irgendetwas wechseln muss. Ähnlich ist es mit dem Logic-File: ich habe nicht für jede Szene ein eigenes, sondern es passen fünfzehn bis zwanzig Musiken in einem File. Das sind in der Regel zwei Files pro Film à 45 min. Der Wechsel ist aber auch nur deswegen nötig, weil mein G4 das alles nicht auf einmal verwalten kann.

Macht MIDI ein Orchester für dich überflüssig?

Es gibt einfach einige Spielweisen, die werden mit MIDI nie gut klingen. Von daher ist es auch völlig fatal, wenn dir ein Produzent oder Regisseur sagt, MIDI klingt doch genauso gut wie ein echtes Orchester. Der Unterschied ist aber teilweise so gravierend, dass dir in einem AB-Vergleich sofort bewusst wird, wie weit wir noch entfernt sind. Das bringt mich auch auf folgenden Gedanken: In Deutschland machen wir Filme mit Schauspielern, die bewegen sich richtig, die reden richtig, aber wir stellen synthetische Musik her. Ich kann nur hoffen, dass da noch etwas passiert und dass es noch viele Filme geben wird, wo man die Chance hat, mit echten Musikern zusammen zu arbeiten.

