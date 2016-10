Linkschau der Woche: Nobelpreis an Bob Dylan – Presets – DJ Bobo

Was diskutiert das (musikalische) Netz? Welche Künstlerinterviews und Plattenkritiken lohnen sich wirklich? Und was hat die Welt in dieser Woche sonst noch so bewegt? Wir verraten es euch in der Keyboards Link-Schau der Woche!

Stilprägend: Das waren die wichtigstens Presets der vergangenen Jahrzehnte auf www.spiegel.de

Literaturnobelpreis: Bob Dylan erhält als erster Musiker die begehrte Auszeichnung. Bericht auf www.zeit.de