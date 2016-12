Linkschau der Woche: Dylan, Doherty und die Alben des Jahres

Was diskutiert das (musikalische) Netz? Welche Künstlerinterviews und Plattenkritiken lohnen sich wirklich? Und was hat die Welt in dieser Woche sonst noch so bewegt? Wir verraten es euch in der Keyboards Link-Schau der Woche!

Nobelpreisträger macht Radio: Bob Dylan moderiert drei Tage lang eine Radiosendung. Hintergründe auf deutschlandfunk.de

Experimentell: Portrait über Dirigent und Komponist Matthias Pintscher auf spiegel.de

„Hamburg Demonstrations“: Über das neue Album von Pete Doherty auf sueddeutsche.de