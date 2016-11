Leon Russell verstorben

Youtube

Nach Prince, Emerson und einigen anderen, hat 2016 nun mit Leon Russell einen weiteren Verlust zu beklagen.

Der US-Musiker verstarb gestern am 13. November in der Nacht zum Sonntag im Alter von 74 Jahren. Seine Solokarriere als Singer/Songwriter, Pianist und Gitarrist umfasste die Genres Rock, Blues und Gospel. Im Studio arbeitete er u.a. auch mit Größen wie Jerry Lee Lewis, Phil Spector und sogar den Rolling Stones zusammen.

Seine Frau gab die traurige Nachricht auf seiner Internetseite bekannt:

,,Wir danken allen, die in dieser höchst schwierigen Zeit mit den Gedanken bei uns waren und für uns gebetet haben. Mein Ehemann verstarb im Schlaf in unserer Heimat in Nashville. Er erholte sich von seiner Herzoperation im Juli und freute sich, nächsten Januar auf die Bühne zurück zu kehren.“

Auf Twitter trauerten viele Stars um ihren verstorbenen Musik Kollegen.

My darling Leon Russell passed away last night. He was a mentor, inspiration & so kind to me. I loved him and always will #LeonRussell #RIP pic.twitter.com/u2d1KccCNp — Elton John (@eltonofficial) 13. November 2016