Interview mit Stephen Keusch, Cornelius Borgolte & Bertram Ernst

Wir haben drei Komponisten gefragt, welche Anforderungen und Studioeinrichtungen hinter Auftragsproduktionen stehen, in denen die Musik Gefühle hervorrufen und Informationen transportieren soll. Rede und Antwort gestanden haben uns:

Stephen Keusch, seit acht Jahren Komponist und Produzent für Filmmusik, studierte Gitarre am Westfälischen Konservatorium, arbeitete danach in verschiedenen Bands, als Studiomusiker, Tontechniker und Produzent. Zur Filmmusik kam er durch seinen Bruder, einen Regisseur. Seitdem gehören das ZDF, RTL, Sat1 und Pro 7 zu seinen festen Auftraggebern. Zuletzt komponierte er die Musik zu SOKO-Köln, einer ZDF-Produktion, die mit der neuen Staffel seit Anfang November auf Sendung ist.

Cornelius Borgolte, Theaterkomponist. Nach einer von der Blockflöte geprägten Kindheit studierte er Klarinette an der Essener Folkwang- Hochschule. Als Saxophonist spielte er danach in verschiedenen Bands, bis es ihn zur Bühne verschlug. Seitdem war er unter anderem tätig für das Deutsche Theater Berlin, das Bayerische Staatsschauspiel, das Theater Basel und das Odyssee Theater in Los Angeles. Aktuell probt er „Die Optimisten“ am Theater Freiburg, das im Dezember Premiere haben wird.

Bertram Ernst, Event- und Werbekomponist, ausgebildet in Klavier und Komposition an der Universität Dortmund. Nach einem Künstler- Exklusiv-Vertrag bei der WEA Germany und der künstlerischen Leitung an verschiedenen Musical-Häusern führte sein Weg in die Event- Branche, dem Markt der Marken und ihrer Botschaften. In den letzten Jahren arbeitete er international beispielsweise für BMW Motorrad, die Deutsche Telekom AG und LG Electronics. Momentan komponiert und produziert er den Messeauftritt der Volkswagen AG in Tokio.

Wie seid ihr zu dem gekommen, was ihr macht? Welche Herausforderungen und Begabungen sind damit verbunden?

Keusch: Das Interesse an Film war immer da, durch Freunde und natürlich durch die Zusammenarbeit mit meinem Bruder, der Regisseur ist. Man muss allerdings seine Musik zurückstellen können. Man ist ja nicht der Hauptdarsteller. Trotzdem ist die Musik nicht weniger wichtig. Das Schwierigste ist, die richtige Stimmung für den gesamten Film zu finden. Was für eine Band oder Orchester spielt da mit welchen Instrumenten und Sounds? Es ist leicht, ein irres, abgefahrenes „modernes“ Klangbild zu schaffen, aber kann die Musik auch emotional wirken? Im schlimmsten Fall hat man da einen bunten Strauß fröhlicher Melodien.

Borgolte: Amélie Niermeyer hat mich Saxophon spielen hören und gefragt, ob ich die Musik für ein Stück am Bayerischen Staatsschauspiel mache. Es war ein Stück von Elfriede Jelinek, also eher härtere Kost. Sich damit auseinander zu setzen, war spannend. Wenn man im Theater ausschließlich in musikalischen Strukturen denkt, kommt man nicht weit! Es geht letztlich um das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten: Text, Regie, Schauspieler, Bühne, Kostüm, Licht, Musik und vieles mehr. Die Fähigkeit, dramaturgisch denken zu können, ist hier das Wichtigste. Was mich besonders daran reizt: Zum einen ist man ständig gezwungen, sich mit neuen Themen, Stilrichtungen und Menschen auseinander zu setzen; zum anderen arbeitet man mit durchgeknallten Typen zusammen und muss keinen Anzug tragen!

Ernst: Für mich ist Eventmusik die Königin der derzeitigen musikalischen Ausdrucksform: Denn hier darf der Komponist bzw. Produzent die Ebenen von Film, Theater und Entertainment verbinden. Die Herausforderungen bestehen darin, einer im Zweifelsfall internationalen Zielgruppe ein Erlebnis zu schaffen, welches nachhaltig und emotional die jeweiligen Kommunikationsziele stützt. Musik als Träger einer Storyline in den unterschiedlichen Formaten: als dreidimensionales Klangdach, als Corporate Song und als szenische Musik. Für mich ist Eventmusik die zeitgenössische Form einer symphonischen Dichtung: Der Träger eines ganzheitlichen Bühnengeschehens. Mit einer story- orientierten Funktion als Spiegelbild der Marke und ihrer Botschaft.

Kann in eurem Bereich auch jemand arbeiten, der nicht Musik studiert hat und im Zweifelsfall nicht einmal Noten lesen kann?

Ernst: Definitiv nein, vielleicht reicht es für einen tollen Themenkopf, aber spätestens bei den Ableitungen wird es schwierig. Hier machen Kopf und Emotion gleichermaßen die Arbeit. Um eine einheitliche Linie in ein Gesamtwerk zu bringen, bedarf es schon einer Menge kompositorischen Handwerkszeugs und einer umfassenden Kenntnis über Zeiterscheinungen in Verbindung mit Musik.

Borgolte: Ich denke schon. Klar, das hängt in erster Linie vom Regisseur und seinen Vorstellungen für die jeweilige Inszenierung ab. Es gibt genügend Regisseure, die z. B. mit DJs oder Leuten aus der Techno-Szene zusammen arbeiten. Einige meiner Produktionen hätte ich allerdings ohne meinen musiktheoretischen Background nicht machen können, z. B. wenn es darum ging, mehrstimmige Vokal-Sätze im altenglischen Stil zu schreiben und mit den Schauspielern einzuüben.

Keusch: Wurden nicht spätestens mit Zlatko alle erfolgsverhindernden Regeln aufgehoben?

Ihr alle macht Auftragsproduktionen. Inwieweit könnt ihr euch darin noch selbst verwirklichen?

Borgolte: Glücklicherweise arbeite ich nur mit Regisseuren zusammen, die speziell meine Musik wollen, ich kann mich in der Regel wirklich austoben. In der Hinsicht ist das Theater für mich eine echte Kreativ-Oase.

Ernst: Bei mir ist es ähnlich. Die Kunden, die mich anfragen, stehen nicht auf platte, werbliche Kommunikation. Beispielsweise habe ich in den letzten drei Jahren im Rahmen der NAIAS für Volkswagen Amerika die Musik gemacht. Tatsächlich freue ich mich jedes Jahr auf dieses Projekt, weil ich dort Musik verwirklichen kann, für die kein Label der Welt zu zahlen bereit wäre.

Keusch: Mich selbst verwirkliche ich allein schon dadurch, dass ich überhaupt Musik mache. Bei einer Hunde- Komödie macht man ganz natürlich andere Musik als bei einem Thriller. Nach einer Zeit stellt man aber schon fest, dass man eine Vorliebe für bestimmte Akkorde, Rhythmen und Klänge hat, die man dann auch immer wieder einsetzt, um sich selbst wieder zu erkennen.

Das heißt, in allem findet sich eure eigene musikalische Handschrift?

Ernst: Ja, gemäß meinem Jahrgang verbinde ich gewisse Musiktraditionen mit neuen Auffassungen der Musik. Ich stehe auf echte Themen und deren Durchführung. Diese Qualität ziehe ich reinen Sound-Schlachten vor. Ob das positiv ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber zumindest können die Menschen meine Musiken erkennen.

Keusch: Vielleicht ist es nicht unbedingt das, was man macht, sondern vielmehr die Art, wie man Musik einsetzt. Generell glaube ich, ist aber in allem, was man macht, die eigene Handschrift zu erkennen.

Borgolte: Ich glaube, dass bei meiner Musik der Einfluss meiner klassischen Ausbildung immer ein bisschen durchschimmert. Das führt oft zu eigenartigen Resultaten, die meinen Auftraggebern und mir aber Spaß bereiten – und dem Publikum hoffentlich auch.

Wann habt ihr angefangen, eure Tonstudios aufzubauen, und wie lange hat es gedauert, bis letztlich alles so war, wie ihr es euch vorgestellt habt?

Borgolte: Ich habe mit grausamen Vierkanal- Experimenten angefangen. Als sich 1995 das Heimstudio auf die ganze Wohnung ausgedehnt hatte, habe ich mit zwei Gleichgesinnten beschlossen, alles audiofrei zu machen. Ein Jahr später war das Theater an der Ruhr erster Kunde unseres Profistudios.

Keusch: Bei mir war es so ähnlich: Angefangen vor drei Jahren, eingezogen vor eineinhalb Jahren, aber fertig? Nie!

Ernst: Ehrlich gesagt, habe ich vor mehr als 20 Jahren mit dem Aufbau begonnen. Aber Stephen hat Recht: Ein Tonstudio ist niemals wirklich fertig, sondern vielmehr ein ständiger Verbesserungsprozess.

Wenn ihr aufrüstet, analog oder digital?

Ernst: Mittlerweile kaufe ich nicht mehr so häufig Equipment wie in den 80ern und 90ern, weil sich vieles wiederholt, und der Beruf nicht daraus be stehen sollte, Bedienungsanleitungen zu studieren. Klar, sollte man das ein oder andere Gerätchen kaufen, um kontemporäre Klangwelten zu schaffen. Ich kaufe entweder Teile, die ihren Produktionswert nicht verlieren, oder Plug-Ins, mit denen mich mein Techniker versorgt, und die als Inspirationsquelle dienen.

Borgolte: Ja, das stimmt. Auf der analogen Seite ist es wirklich nicht notwendig, ständig nachzukaufen und auszutauschen. Ein guter Mikrofon-Vorverstärker ist auch in fünf Jahren noch gut. Auf der digitalen Seite sieht es anders aus. Vor fünf Jahren wäre meine heutige Arbeitsweise undenkbar gewesen: Ein fast komplettes Tonstudio in einem größeren Taschenrechner gab es da noch nicht. Und in fünf Jahren werde ich bestimmt nicht auf die Möglichkeiten von Logic 12.3 auf einem Powerbook G8 mit 10 Prozessoren verzichten wollen.

Keusch: Wir sind uns da alle einig: Es gibt immer den Reiz des Neuen – höher, schneller, besser. Vor allem bei den Software- Synths und Plug-Ins kann schnell eine Sammelleidenschaft entstehen, und man muss aufpassen, dass man nicht so klingt wie alle anderen.

Cornelius, du hast gesagt, dass deine heutige Arbeitsweise vor fünf Jahren undenkbar gewesen wäre. Was meinst du damit?

Borgolte: Als Theater-Komponist ist man zwangsläufig Nomade und arbeitet ständig in verschiedenen Städten. Um nicht komplett abhängig von der Tonabteilung und dem Equipment im jeweiligen Theater zu sein, ist ein mobiles System hilfreich. Und genau das war vor fünf Jahren undenkbar.

Der Computer als All-In-One-Lösung?

Borgolte: Wenn ich unterwegs bin, ja!

Ernst: Die Frage, ob Laptop oder nicht, beantwortet sich aus dem Umfeld, in dem man produziert. Davor liegt aber die generelle Entscheidung, ob PC- oder Mac-System. Und dann folgen die Überlegungen zu Sequenzer-Programm nebst Aufnahmesystem und dazugehöriger Software-Peripherie. Unverzichtbar ist in jedem Fall eine erstklassige Mikrofonie inkl. Vorverstärkern. Und eine entscheidende Produktionskomponente hat sich im Laufe der Zeit nie geändert: Die Abhöre, bestehend aus Monitoren und den akustischen Verhältnissen im Raum, ist maßgeblich für einen guten Mix. Hier nutzt kein Analyse-Plug-In der Welt etwas, um einen ausgeglichenen Mix zu bekommen.

Keusch: Den Computer als All-In-One- Lösung halte ich für problematisch, da die erkauften Möglichkeiten immer größer sind als die tatsächlich erbrachten Leistungen. Für mich ist ein gutes, funktionales Mischpult wichtig, an dem die ganze Peripherie zusammenläuft und mit dem man die verschiedenen Produktionsabläufe bewerkstelligen kann. Oft steht da mehr die Funktionalität der einzelnen Komponenten im Vordergrund als der Super-High-End- Audio-Aspekt. Was nützt einem der 5.000-Euro- Pre-Amp, wenn der Rest nur bescheiden oder gar nicht vorhanden ist?

Mit welchen Pulten arbeitet ihr?

Ernst: In meinem Studio benutze ich ein Mackie d8b Mischpult für analoge und digitale Quellen. Als Aufnahmesystem setze ich auf Logic Audio bzw. Pro Tools in Kombination mit verschiedenen Interfaces. Mit dem externen Mischpult, das unbedingt Fall über Total Recall verfügen sollte, entsteht auf jeden Fall mehr Punch.

Keusch: Ich benutze zwei 02R, ein Pro Tools MixPlus, Logic Audio Mac. Auf digitaler Ebene ein solides System, das nach und nach gewachsen ist.

Borgolte: Da ich sowohl in meinem Tonstudio als auch mobil mit Logic Platinum arbeite, habe ich zwangsläufig Apple Computer: G4 und Powerbook G4. Die Wandler sind von RME: AMT8 und Multiface. Für mich ist Logic im Moment die ausgereifteste Produktions-Software: Beim Komponieren ein geduldiger und unkomplizierter Diener, mit Audio-Instrumenten, die fast keine Wünsche offen lassen. Notation und Druck sind unkompliziert, und seit Logic 5 macht auch das Mischen Spaß. Zugegeben, ich mische auch lieber analog, was sich bei meiner Theaterarbeit aber eben nicht immer realisieren lässt.

Was in euren Studios ist noch speziell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten?

Keusch: Mein Whirlpool – entspannend, die Nerven beruhigend und inspirierend.

Ernst: Mein gesamter Arbeitsplatz! Ich habe eine genau an meine Arbeitsprozesse und meine Körpergröße angepasste Arbeitsfläche – noch dekadenter als Stephens Whirlpool, denn so etwas kann man nicht kaufen, man muss es sich designen lassen. Es ist mir wichtig, nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen ergonomischen Arbeitsplatz zu haben.

Borgolte: Womit kann ich jetzt aufwarten? Speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind die Mikrofone in unserem Sirene Tonstudio. Neben den gängigen modernen Modellen wie AKG C414, Neumann M149 usw. gibt es diverse Trash-Mikros und das „Fon“, eine von Thomas Krause entwickelte Wunderwaffe – das ist Luxus, Jungs!

Apropos Dekadenz und Luxus – benutzt ihr auch nostalgische Raritäten?

Borgolte: Wir haben bei uns im Studio eine Menge analogen Kram, und ich könnte nicht ohne, weil die alten Teile einfach sexy sind: Zwei Hallplatten von EMT, Vorverstärker und EQs aus einem alten Siemens-Pult, alte Neumann Röhrenmikrofone, seltsame Effekte aus den 70ern, z. B. „Compactphasing A“, und allem voran meine Keyboard-Sammlung aus Minimoog, Fender Rhodes, Clavinet D6, diverse Wurlitzer Pianos, CP-70 und so weiter. So sehr ich diese Instrumente liebe, unterwegs bin ich doch gezwungen, auf Plug-Ins zurückzugreifen. Den Klang der Originale genau zu kennen ist dabei aber von Vorteil. Das Wichtigste an ihnen ist, dass sie mich inspirieren.

Ernst: Vieles habe ich auf den Dachboden geräumt, so zum Beispiel alte Bandmaschinen oder analoge Synths, weil deren Nutzwert doch recht selten abgerufen wird. Natürlich ist eine echte Bandkompression sexy, aber oft habe ich für derlei Specials gar keine Zeit. Auch sind die echten analogen Synthis kraftvoller und charakterstärker als deren Emulationen, aber die Einbindung der heutigen Plug-Ins bietet zu viele Vorteile. Wie bei Cornelius sind auch bei mir einige Vintage-Keys – Rhodes, Wurlitzer, Clavinet D6 oder CP-70 – regelmäßig im Einsatz. Deren Seele zu kopieren, ist bis dato keinem Plug-In gelungen. Denn nur die echten Instrumente haben eine eigene Seele, verfügen über Zufälle und Dimensionen. Nicht alles, was glatt poliert ist, ist zwangsläufig gut. Musik ist aus Emotionen gemacht und verursacht selbige. Somit darf das Natürliche niemals fehlen.

Keusch: Ich komme gar nicht mehr zu Wort (lacht). Aber klar, auch bei mir finden sich Siemens-Klangfilm-Vorverstärker und EQs. Alter, warmer Röhren-Sound eben.

Was war eure bisher spannendste musikalische Herausforderung?

Keusch: Da halte ich es wie die Fußballer: Bei jeder Produktion fühle ich mich herausgefordert. Das kommt ganz automatisch. Ich möchte immer neue Sachen ausprobieren. Nach dem Spiel ist somit immer vor dem Spiel.

Borgolte: In München habe ich mal Drum&Bass-Sachen gemacht für „Yvonne, die Burgunderprinzessin“. Die Anlage im Residenztheater ist sensationell. Wir haben nächtelang an der Toneinrichtung gearbeitet und das etwas irritierte Publikum aus allen Richtungen mit Musik beworfen. Es war ein großer Spaß.

Ernst: Schwer zu sagen. Vielleicht die Arbeit für BMW Motorrad, weil durch deren Produktwelt und Zielgruppe eine gewisse Dynamik bereits vorgegeben war. Aufgabe war, die Marke als jung darzustellen, ohne deren Tradition zu verstecken. Umgesetzt in einer Mixtur aus moderner Klangsynthese und echten Instrumenten auf der Basis eines musikalischen Themas, der ausreichend Futter für mehr als 20 Minuten Musik lieferte, die dann wiederum in verschiedene Formate eingearbeitet wurde.

Jetzt der erhöhte Schwierigkeitsgrad: Beschreibt euch und eure Musik in einem kurzen prägnanten Satz.

Ernst: Ich bin auf der Suche nach der auditiven Seele!

Borgolte: Die Marienerscheinung hat sich letztendlich doch inspirierend ausgewirkt!

Keusch: Den Satz reiche ich nach…

