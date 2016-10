interview-mit-filmmusik-komponisten-hannes-vester

Neben all den Infos und Ratschlägen zur technischen Seite bei der Vertonung von Filmen vergisst man zu leicht, dass es hier um viel mehr als Wissen geht, wie man mit Sequenzer und Klangerzeuger umgeht. Wie geht man an die Vertonung heran, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Regisseur, wie kommt man ins Film-Business, und wie behauptet man sich? Wir haben Hannes Vester gefragt, der seit über 25 Jahren im Biz’ ist und für etliche Fernseh- und Kinofilme Musik und Sounddesign produzierte.

Eine Frage, die sich jeder Newcomer stellt, ist wohl: Wie kommt man an Filmmusik- Aufträge?

Hannes Vester: Ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Es geht ausschließlich über eine Beziehung zum Regisseur, der generell der entscheidende Part ist. Er will mit dem Film eine ganz bestimmte Aussage machen. Du kennst sicher den Effekt: Du hast eine Filmszene und legst verschiedene Musiken an. Je nach Musik kann emotionell etwas völlig anderes geschehen. Als Komponist musst du erst einmal herausbekommen, welche Vorstellung der Regisseur hat, und welches Gefühl beim Zuschauer ankommen soll. Ein Film-Komponist ist letztendlich ein Magier, der das in Musik übersetzt.

Das setzt eine intensive Auseinandersetzung voraus…

Die Beziehung zwischen Filmmusik-Komponist und Regisseur ist eine sehr intime, weil der Regisseur seine Ideen über den Film und vor allem seine Gefühle offenbaren muss. Wenn man den gesamten Produktionsrahmen – von der Kontaktaufnahme bis zur fertigen Musikproduktion – überschaut, dann würde ich sagen, dass die Hälfte der Arbeit mit Musik erst einmal überhaupt nichts zu tun hat. Du arbeitest wie ein Bildhauer: Die Emotion ist zunächst ein unbehauener Klotz, den du gemeinsam bearbeitest – in Gesprächen, beim Durcharbeiten des Drehbuchs usw. –, bis daraus eine emotionelle Figur entsteht. Erst wenn ich die habe, kann ich anfangen zu komponieren.

Benutzt du bei einer Spotting-Session mit dem Regisseur auch Temp-Tracks?

Ja natürlich. Ich setze dabei Musik ein, die nicht von mir stammt. Es geht ja erst einmal darum, zu verdeutlichen was ich sehe. Und erst wenn der Regisseur sagt, ja, genau so meine ich das, schmeiße ich den Temp-Track weg und fange an zu arbeiten. Es geht vor allem auch darum, dass der Regisseur ein Vertrauen entwickelt – nicht das Vertrauen, ob du komponieren kannst – das setzt er ohnehin voraus. Es geht um das Vertrauen, ob du als Komponist in der Lage bist, das zu transportieren, was er sich vorstellt.

Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass ein Regisseur immer wieder auf einen Musiker zurückkommen wird, mit dem bereits vertraut ist?

Richtig. Allerdings kommt man mit der Zeit natürlich mit immer neuen Leuten zusammen, wenn dich z. B. jemand weiterempfiehlt. Einige Produktionen haben sich angebahnt, weil ich ein Demo geschickt habe.

Wie sollte so ein Demo aussehen?

Viele denken, dass man eine Musik-CD braucht, auf der man zeigt, wie man gute Musik macht. Das ist aber völlig falsch. Du brauchst einen Film mit deiner Musik. Der Regisseur will wissen, ob du mit Film umgehen kannst.

Was würdest du Neulingen empfehlen, die keine Kontakte zu Filmemachern haben?

Dann kopierst du halt Szenen aus Fernsehfilmen oder von der DVD. Suche nach Szenen, die dir selber etwas sagen, die etwas ausdrücken. Unter die bastelst du einen neuen Soundtrack. Selbst damit kann ein Regisseur eine gute Vorstellung davon bekommen, wie der Komponist denkt, fühlt und Dinge umsetzt.

Wie sieht es mit der Qualität des Demos aus?

Selbstverständlich sollte es so gut sein, wie du es mit deinen Mitteln hinbekommst. Tiefstapeln ist hier wohl der falsche Weg. Das gilt grundsätzlich. Viele meinen z. B., dass für Fernseh-Produktionen keine so hohe Qualität gefragt ist. Du musst aber bedenken, dass die Sachen, die du ablieferst, bei der Endproduktion mit Hightech-Equipment abgemischt werden. D. h. die Leute, die bei der Endproduktion mitarbeiten – Tontechniker und auch der Regisseur –, können sehr genau hören, was du abgeliefert hast.

Bekanntermaßen ist bei Fernsehproduktionen selten das Budget und auch nicht die Zeit für eine aufwändige Musikproduktion…

Das bedeutet, dass die komplette Produktion bei mir im Studio stattfindet. Nur für Solo-Instrumente hole ich Musiker ins Studio.

Bedeutet das nicht auch, dass man sehr viel Erfahrung mitbringen sollte, wie sich die Sounds hinterher im Film auswirken?

Wenn du dich bei der Produktion nicht zu sehr auf die Musik konzentrierst, kann eigentlich nichts passieren. Natürlich darfst du nicht das Medium außer Acht lassen. Ich höre natürlich ständig mit unterschiedlichen Boxen ab. Ich benutze neben den großen Monitoren, die mir Kino-Qualität liefern, auch kleine Boxen und leite den Sound zur Kontrolle sogar auf einen Fernseher. Du musst darauf achten, in die Komposition nicht Informationen zu bringen, die letztendlich gar nicht rüberkommen würden – wie beispielsweise Dinge im Tiefbassbereich. Dann verfehlst du die Emotionalität.

Wie gehst du mit der Geräuschkulisse in Filmen um? Komponierst du synchron zum Film mit den O-Tönen?

Ja genau. Den O-Ton brauche unbedingt, weil er ein Mitspieler ist.

Das heißt, alle Geräusche und Dialoge sind schon ziemlich vorhanden?

Ja. Egal, in welcher Qualität… – sobald ich auch zusätzliche Tracks vom Geräuschemacher bekommen kann, lege ich die sofort an. Vielleicht ist ein Geräusch zufällig genau in dem Frequenzbereich, wo ich gerade Information in die Musik gesteckt habe. In diesem Moment würde die Musik stören. Die Geräusche sind für mich sehr wichtig bei der Komposition: ich umspiele die Geräusche, ich tanze um sie herum.

Worauf achtest du hier generell?

Ich achte darauf, dass das Ganze organisch passiert, denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn man feststellt: Oh, da ist ja Musik drüber! Man soll ja gerade nicht die Musik hören, sondern in den Film eintauchen. Du musst an der Emotionalität des Films dranbleiben…

Was aber nicht heißen muss, dass man jede Aktion im Film musikalisch kommentiert wie etwa das „Mimen“ im klassischen Zeichentrickfilm?

Das kannst du machen: Was du im Film siehst, das übersetzt du – das wäre dann ein schlechter Film! Es geht vielmehr um Folgendes: Nimm dir einen Schauspieler, und leg eine Musik an. Plötzlich siehst du in im Gesicht des Charakters Sachen, die du ohne diese Musik nicht gesehen hast. Aber! Du hörst nicht die Musik, sondern die Sprache und die siehst das Gesicht, das plötzlich zu einem emotionalen Scheinwerfer wird.

Das ist wohl die große Kunst des Moments…

Genau! Es geht nur, wenn du spüren kannst, was in dem Moment gerade passiert. Es ist wie eine innere Stimmgabel, die plötzlich anschlägt. Es kann vorkommen, dass sich nichts tut, der Film reagiert nicht – am Ausdruck des Schauspielers ändert sich nichts. Und plötzlich hast du etwas erwischt, da passiert’s dann. Man muss ständig experimentieren, offen sein und ausprobieren, worauf eine Szene oder ein Charakter reagiert. Wo wird er aufregender, vielschichtiger. Wie kann ich dem Film emotionale Tiefe geben…

Wie beginnst du mit der Komposition? Legst du z. B. mit dem Intro los?

Nein, überhaupt nicht. Zuerst suche ich nach der Schlüsselszene des Films. Das ist die Szene, bei der für mich viele Sachen zusammenkommen. Wenn ich die habe, kann ich die Fäden in alle Richtungen zurückverfolgen. Diesen emotionell vielschichtigsten Teil des Films schau ich mir 10 Mal, 20 Mal, wenn’s sein muss, 50 Mal an, und lass mich ganz allein auf diese Szene ein. Und irgendwann kommt der Moment, wo der Film mir mitteilt, wohin die Reise geht. Ich bin immer wieder überrascht, was dabei herauskommt. Es kann sein, dass der Film ein klassisches Sinfonieorchester braucht oder auch einen Bronx-Hardcore-Rap. Ebenso kann die Richtung sein, mit Geräuschen emotionell zu arbeiten.

Ich denke, man muss einen weiten musikalischen Horizont haben und sehr vielseitig sein, wenn man so arbeitet.

Ich sag mal jain! Ich habe meine erste Filmmusik 1975 gemacht, einen 20-minütigen Film über BMW. Da hatte ich das Gefühl, dass der Film ein klassisches Sinfonieorchester braucht, was ich aber noch nie gemacht hatte. Mein Background ist Rock- und Underground-Musik. Ich habe mir dann in New York alle Bücher zu dem Thema besorgt und mir das notwendige Knowhow angeeignet. Da darf man keine Angst haben, man wächst an seinen Anforderungen. Und man wächst auch damit, dass man immer wieder bei Null anfängt.

Sich keiner Routine hingeben, sich immer wieder aufs Neue orientieren…

Genau – sich der Anforderung hingeben. Dabei besteht natürlich immer die Gefahr, daneben zu liegen und einen Film komplett an die Wand zu fahren, aber gerade das macht es doch spannend! Damit setzt du das Adrenalin frei, das du brauchst, um diese Aufgabe zu erledigen. Aber dann ist es frisch und authentisch. Für die Regisseure zählt, ob du authentisch bist und nicht auf emotionelle Konserven in dir selbst zurückgreifst – gute Regisseure spüren das sehr schnell.

Reichen Papier und Bleistift, oder benutzt du andere Arbeitsmittel?

Früher habe ich so gearbeitet. Heute benutze ich einen Mac G4 mit Pro Tools und Emagic Logic. Dann habe ich den Gigasampler, auf den ich vom Emu gewechselt habe. Der Emu hatte zu wenig Speicherplatz. Für klassische Sachen benutze ich die Vienna-Soundlibrary.

Das klassische Handwerkszeug…

Genau. Was man halt so hat, nichts besonderes, ein paar Plug-Ins – und Punkt! (lacht)

Wie sieht das Endprodukt aus, das man der weiteren Filmproduktion übergibt?

Das kommt ganz auf das Medium an, also Fernsehen, Film, usw. In der Volkswagen Autostadt gibt es z. B. das einzige Kuppelkino mit 360 Grad Rundumblick. Das Soundsystem bietet sogar 16 Kanäle. In deinem Studio kannst du nur erahnen, wie das Ganze dann werden wird. Folglich fand die Mischung des Films vor Ort im Kuppelkino statt – ein riesiger Aufwand.

Lieferst du Musiken für Kinofilm fertig als 5.1-Mix ab?

Ja, bei der Endmischung werden die sechs Spuren angelegt, und die laufen eigentlich gerade durch den Mix. Allerdings nehme ich als Reserve immer die kompletten Einzel-Tracks mit, falls Änderungen gemacht werden müssen. Ich habe alles auf der Festplatte vom Pro-Tools- System, das kompatibel zu der Technik im Filmstudio ist. Alles, was vor Ort noch gemacht wird, ist Fine-Tuning.

Wie verhält sich die 5.1-Musik-Komposition im Vergleich zum Arbeiten in Stereo?

Viele verbinden mit der 5.1-Komposition Effekte. Es hat nichts damit zu tun, was die meisten Leute vom Kino kennen, wenn einem die Gewehrkugeln nur so um die Ohren fliegen. Auch hier ist das höchste Gebot: die Musik muss dem Film dienen. Nur hast du in 5.1 viel mehr Möglichkeiten. Surround hat einzig das Ziel, das Erlebnis größer werden zu lassen.

Kommt es vor, dass sich Komposition und Sounddesign überschneiden?

Sehr oft. Ich komme sozusagen von der klassischen Filmmusik. Wenn du aber feststellt, dass du der Magier bist, der dem Film eine Vielschichtigkeit gibt, gehört zu Audio alles, was eine Emotionalität auslöst. Ob das nun ein Sinfonie- Orchester sein muss oder ein tieffrequentes Lüftergeräusch, ist mir – ehrlich gesagt – völlig egal.

Kann man als Musikkomponist einfach in diesen Bereich eingreifen oder gibt es Absprachen?

Selbstverständlich muss man das organisieren, wobei man differenzieren muss. Ich spreche jetzt nicht von nachträglich produzierten Geräuschen wie z. B. dem Abstellen eines Glases. Damit habe ich nichts zu tun. Ich denke z. B. an den Film „The Thin Red Line“. Dort gibt es eine Szene, wo Soldaten in der Kantine eines Schlachtschiffes sitzen. Sie wissen, dass sie sich auf dem Weg in einen Krieg befinden usw. Die Geräuschkulisse wird hier hochgradig fein benutzt, um auszudrücken, was in den Menschen vorgeht. Durch diese emotionelle Sprache hat es etwas mit meinem Bereich zu tun, also ich arbeite mit dem Geräusch.

Verfremdest du auch Geräusche, um sie als Sounds einzusetzen?

Ja natürlich. Ich habe einen Film über den Weltrekord im Tieftauchen vertont. Da gibt es eine wahnsinnige Unterwasseraufnahme, in der du von tief unten ein Schiff siehst. Ich konnte einfach nichts finden, das die ungeheure Kraft der Antriebsschraube ausdrücken könnte. Schließlich fand ich es in einer meiner Lieblings- Geräusch-CDs, der „Hollwood Edge Library“. Ich habe das Brüllen von einem Leoparden oder Löwen um zwei bis drei Oktaven herunter transponiert – das hatte diese Kraft.

Legst du dir eigene Sound-Libraries für Geräusche an?

Eigentlich nicht. Es gibt aber einen Ausnahmefall: Für „Gone Underground“ habe ich nur mit Geräuschen gearbeitet. Die Stadt München hat uns für eine ganze Nacht eine U-Bahn zur Verfügung gestellt. Wir haben dann mit einer 5.1-Crew mit einem Prototyp des Brauner Surround- Mikrofons die U-Bahn aufgenommen – Stoppen, Anfahren, Durchfahrten, Bremsen, Beschleunigen usw. Später habe ich geschaut, mit welchen Geräuschen ich z. B. den Ausdruck umsetzen kann, den man mit einem Cello erzielen würde. Auf dieser Basis habe ich den Soundtrack realisiert, was der Zuschauer natürlich gar nicht mitbekommt, denn er sieht und hört ja nur eine U-Bahn.

Hat man als Filmmusiker absolute Freiheit beim Scoretrack?

Ich kann nur für mich sprechen, und ich nehme mir die Freiheit. Wichtig ist eines: du musst spüren, was der Film braucht. Diese emotionale Sicherheit gibt dir Überzeugung und Kraft. Das verschafft dir ein entsprechendes Auftreten, und die Produzenten merken, dass du das richtige Gespür hast.

