Instrumente von Frank Sinatra, Prince, U2 und Co.

Am 5. November dieses Jahres findet eine Auktion der nicht ganz alltäglichen Art statt. Zahlreiche Instrumente von Musikern wie Frank Sinatra, Prince, Pat Smear (Foo Fighter’s), Mick Jagger, U2 und einige weitere signierte Instrumente und Gimmicks von prominenten Künstlern werden an diesem Tag versteigert. Und weltweit kann an der Auktion des Hauses Julien’s Auction (Los Angeles) über das Internet teilgenommen werden.

Die Preise sind jedoch erwartungsgemäß saftig. Princes lilafarbenes Mikrofon wird auf 2000 – 4000 Dollar geschätzt, seine Gibson auf 40.000 bis 60.000 Dollar. Ein Flügel, den Sinatra seiner Tochter Tina Sinatra geschenkt hat, soll 20.000 bis 40.000 Dollar wert sein. Der Mindest-Verkaufswert liegt bei jeweils der Hälfte des geschätzten kleineren Wertes.

Hier geht es zu Tina Sinatras Flügel. Porto nicht mit inbegriffen!!

www.julienslive.com/view-auctions/catalog/