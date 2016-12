Inspiration: Diffusion Choir

Kunst, Literatur, Musik: außergewöhnliche Werke versetzen Menschen in Spannung, inspirieren sie und lassen manchmal sorgar die Zeit vergessen. Wir stellen euch eine solche Installation vor, die ihr euch anschauen solltet: Diffusion Choir.

Der ganze Aufbau hängt in einem Gebäude in Massachusetts, Boston, und begeistert dort die vorbeigehenden Personen. Dabei wird man nicht nur zufällig an einen Fisch- oder Vogelschwarm erinnert. Das Kunstwerk möchte das organische Zusammenspiel mehrerer einzelner Lebewesen darstellen.

Insgesamt etwa 400 origamiartige Teile fügen sich so zu einem Ganzen zusammen und schaffen so einen dynamischen Effekt für das Gebäude.

Das Making-Of zu dem Kunstwerk könnt ihr euch im folgenden Video ansehen: