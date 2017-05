Was machen eigentlich Synthieenthusiasten, wenn sie nicht in ihrem Studio sitzen? Genau – wir schauen uns Studios von anderen Analogmusikern an. Heute: der Künstler Hans Berg!

Auf Youtubechannel des Fact-Magazines gibt uns der Musiker Hans Berg einen Einblick in sein berliner Studio. Der Schwede nutzt neben einem Korg Monopoly auch modulare Synthies und die kleinen Kisten von Elektron.

Im Video spricht er über sein Equipment, seinen Inspiration und die Eigenheiten analoger Synthesizer: