Herrscht im Universum wirklich Stille?

Donnernde Triebwerke, atmosphärisches Rauschen und einsames Piepsen technischer Geräte: Science Fiction-Filme wollen uns vormachen, dass es im Weltall noch viel lärmender zugeht, als auf der Erde. Doch aufgrund des Vakuums herrsch in Wirklichkeit endlose Stille – oder?

Eine etwas andere Sicht auf die Dinge hat Janna Levin – die Physikerin spricht im Ted-Talk über all die verschiedenen Teile des Universum, die sich orchesterartig zu einem eigenen “Soundtrack” zusammenfügen. Dass es dabei unterschiede zum herkömmlichen Verständnis von Tönen gibt, ist klar – einzelne Klänge sind zudem so schwach, dass sie sich kaum wahr- und aufnehmen lassen.

Wer sich also schon öfter gefragt hat, ob das Weltall wirklich so still oder wirklich so tosend laut ist, wie im Film, findet im folgenden Video die Antwort: