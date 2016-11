Greg Phillinganes & Chuck Leavell im Interview

Schon einen dieser wunderbaren Menschen treffen zu dürfen, lässt einen einfachen Tag zu einem Erlebnis der besonderen Art werden.

Greg Phillinganes und Chuck Leavell im Doppelpack zu erleben und das auch noch im Rahmen von David Gilmours exquisiter Rattle That Lock-Tour lässt selbst einen erfahrenen Journalisten um angemessene sprachliche Superlative ringen.

Interview mit Greg Phillinganes vor der Show im Kurhaus Wiesbaden. Foto: Christian Raupach

Wir trafen uns mit Chuck und Greg auf dem ehrwürdigen Bowling-Green des Kurhauses in Wiesbaden. Bei bestem Sommerwetter genossen wir eine ausführliche Begehung der gigantischen (Pink Floyd) Open-Air-Stage und sprachen über die aktuelle Tour und wie es letztlich zu dieser außergewöhnlichen Besetzung kam. Damit nicht genug, wurde der Abend schließlich noch mit einer fast dreistündigen Show der Extraklasse gekrönt, wie es sie vermutlich in naher und ferner Zukunft nicht mehr so schnell zu sehen geben wird.

Foto: Markus Thiel

Die kompletten Interviews mit Chuck und Greg gibt es exklusiv in der neusten Heft-Ausgabe von KEYBOARDS:

