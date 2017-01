Das große George Duke KEYBOARDS-Special

Keyboard-Legende George Duke wäre heute 71 Jahre alt geworden. In dem KEYBOARDS-Special haben wir alles über den Sound des Großmeisters zusammengefasst: In einem Praxis-Workshop lernst du, so gefühlvoll zu pitchen wie George Duke und im Interview verrät dir der Keyboarder, welches Equipment er mit auf die Bühne nahm. Außerdem enthält das Special einen Software-Test der Native Instruments George Duke Soul Treasures, einen musikalischen Nachruf und die 20 besten Keyboard-Riffs zum Nachspielen.

Noch gefühlvoller pitchen mit George Duke

Wenn Stevie Winwood schon gefühlvoll pitchen kann, welches Superlativ bleibt dann noch für den absoluten Meister des einschmeichelnden, sich in den Ton sanft hineinbohrenden Pitchbendings? Da sich nicht nur die Tonhöhe, sondern auch der Klang ändert, ließ George Duke das Filter kräftig an der Klangentwicklung teilhaben und kreierte damit den typischen George-Duke-Sound. Vor seiner Discophase Ende der 70er-/Anfang der 80er-Jahre funkte und groovte George Duke wie selten danach, dabei erlebte das Synthesizerspiel eine seiner Sternstunden. In dem Praxis-Workshop gibt dir der renommierte Lehrbuchautor und Profi-Keyboarder Wolfgang Wierzyk hilfreiche Tipps, wie auch du so gefühlvoll pitchen kannst wie George Duke. Dazu erhältst du Soundfiles und Notenbeispiele.

George Duke im Interview

George Duke war Keyboarder, Produzent und Komponist extraordinaire. Geboren am 12.01.1946 in San Rafael, Kalifornien, konnte George Duke bereits vier Jahre später das Duke Ellington Orchester live erleben. Danach war es sein größter Wunsch, ein Klavier zu besitzen und dieses auch spielen zu können. Später besuchte George Duke das Musik Konservatorium in San Francisco und absolvierte 1967 dort seinen Bachelor of Music, gefolgt vom Master für Komposition. Im KEYBOARDS-Interview sprach George Duke über seine musikalischen Anfänge, sein Live-Equipment und seine Abneigung gegenüber Stagepianos.

