Don Buchla † 14. September 2016

Nach Bob Moogs Tod vor nun bereits über 10 Jahren, hat die Erde mit Don Buchla am vergangenen Mittwoch den 14. September 2016 einen weiteren Pionier der Synthesizer Geschichte verloren.

Bereits 1962 gründete der studierte Physiker, Physiologe und Musiker eine kleine Firma für Elektronische Musikinstrumente in San Francisco. Dort entwickelte er in enger Kooperation mit Avantgarde Künstlern wie Morton Subotnick ein modulares Synthesizer-System für Live-Performances welches schließlich bereits 1963 in der Vorstellung des Buchla Series 100 mündete.

Foto: Steven Heisenberg Basset

Im Gegensatz zu Bob Moogs “East-Coast” Synthesizer-Philosophie verzichtete Don Buchla dabei allerdings konsequent auf den Einsatz einer herkömmlichen Tastatur, was zusätzlich die Eigenständigkeit des Synthesizer-Systems als eigenständige Instrumentenkategorie unterstrich.

Foto: Steven Heisenberg Basset

Das 100er-System wurde gänzlich über alternative kapazitive Touchpads und Potis gesteuert und ging 1966 schließlich in die kommerzielle Serienfertigung. Leider konnte sich das Nischensystem gegen die immer populärer werdenden Moog Modular Systeme nicht lange am Markt behaupten, so dass Don Buchla bereits 1969 die Modellreihe an die CBS verkaufte. Wenige Zeit später wurden Fertigung und Verkauf ganz eingestellt.

1970 stellte Don Buchla ein neues 200er-System die “Electric Music Box” der Öffentlichkeit vor, die neben den später folgenden Serien Buchla 300, 400 und 500 bis 1985 mit einigem Erfolg produziert wurde. Im Zuge des Modular-Revivals zu Beginn der “Nuller”-Jahre präsentierten Don Buchla and Associates eine modernisierte Form der Buchla 200 Series unter der Bezeichnung 200e.

Am Mittwoch dem 14. September 2016 verstarb Don Buchla im Alter von 79 Jahren.

Seit 2013 laufen im Übrigen bereits Arbeiten an einer umfassenden Dokumentation über Don Buchla durch die Produktionsfirma Clarity Films. Ein Veröffentlichungsdatum steht zur Zeit noch nicht fest, dürfte nun aber von vielen um so dringender erwartet werden.

www.buchla.com