Don Airey – Keyboarder von Deep-Purple-Keyboarder auf Tour

Neben Deep Purple hat Don Airey auch zu zahlreichen anderen Projekten mit seiner Kunst beigetragen. Insgesamt ist er seit 1974 auf über 280 Alben (darunter auch vier Soloalben) vertreten. Mit Leadsänger Carl Sentance (Nazareth), Ex-Black Sabbath-Bassist Laurence Cottle, Gitarrist Simon McBride (Sweet Savage) plus Schlagzeuger Jon Finnigan (Gang of Four) ist er nun als Don Airey & Friends auf Tour und spielt ein Potpourri aus seiner musikalischen Vergangenheit. Nicht nur Popularmusik von Rainbow oder Colosseum II, sondern auch klassische Interpretationen von Stravinsky und Bach werden mit dabei sein – selbstverständlich darf man sich aber auch auf den ein oder anderen Deep Purple Evergreen freuen z.B. den live selten gehörten Hit Child In Time!

Die Eintrittskarten zu diesem abwechslungsreichen Classic-Rock-Abend kosten im Vorverkauf zwischen 26 und 30 Euro (zzgl. Gebühren).

Die Tourdaten im Einzelnen:

11.03.17 Rutesheim, Uhlenspiegel

Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21Uhr

12.03.17 Bochum, Zeche

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr

13.03.17 Berlin, Quasimodo

Einlass: 21 Uhr, Beginn: 22 Uhr

14.03.17 Hamburg, Fabrik

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

23.03.17 Jena, Kulturbahnhof

Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr

24.03.17 Lorsch, Musiktheater Rex

Einlass: 19 Uhr 30, Beginn: 20 Uhr 30