Dokumentation: Living on a Shoestring

Sich ganz der Musik widmen – aussteigen. Instrumente spielen. Wer träumt nicht insgeheim davon, seinen Traum wahr werden zu lassen? Jools Baker hat es getan, und die gemütliche Wohnung gegen ein Leben aus dem Van getauscht.

In der Video-Dokumentation erfahren wir mehr über den passionierten Musiker, der seinen Traum Wirklichkeit hat werden lassen – und mit den Menschen auf der Straße in musikalischen Austausch tritt.

Motivierend auch sein abschließender Appell, der wohl auch seine Gedanken zu seiner Entscheidung zusammenfassen dürfte: „Take a risk, have some fun, gonna have a life“.