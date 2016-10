Die interaktive Roboter-Soundinstallation

Bildende Kunst und Musik passen gut zueinander. Was die eine Disziplin vielleicht vernachlässigt – Ton oder Bild – ergänz die andere. Besonders spannend wir es aber, wenn beides symbiotisch zueinander gehört.

Die Rede ist von einer Klang-Installation, wie wir sie euch heute zeigen wollen. Dort wird das Kunstwerk zum musikalischen Akteur und erzeugt selbst Klänge. Das Werk Sonic Degrees of Freedom war dabei Teil des Festivals Ars Electronica 2016 und besteht zum Großteil aus einem Roboter. Dieser ist mit modularen Synthies verbunden und erzeugt so einen ganz eigenen Sound.

Besucher können via Datenhandschuh ganz eigene Bewegungen programmieren, und nehmen so aktiv an der Installation teil – darüber hinaus ist das Kunstwerk aber auch visuell ein Hingucker. Verschiedene Elemente reagieren ebenfalls auf die Bewegungen der Maschine. Einen guten Eindruck bekommt ihr im folgenden Video: