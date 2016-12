Deep Purples Abschieds Tour

inFinite The Long Goodbye Tour

Für 2017 gibt es gleich zwei essentielle Neuigkeiten für Deep Purple-Fans. Zum einen kündigen sie für das Frühjahr 2017 ihr nunmehr 20. Studio-Album „inFinite“ an, zum Anderen und das ist die noch wesentlich essentiellere und auch traurige Nachricht, starten sie mit dem neuen Album gleichzeitig ihre Abschieds-Tournee. Bisher sind acht Stopps von Mai bis Juli in Deutschland bestätigt. Sie bieten die Möglichkeit, jene Ikone noch einmal live zu erleben, die im April 2016 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen worden ist. Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Schlagzeug), Steve Morse (Gitarre) und Don Airey (Keyboards) – unter Fans als “Mark VIII”-Besetzung bekannt – loten einmal mehr das breite Feld des Hardrock aus.

Eintrittskarten zu den Deep-Purple-Gastspielen 2017 gibt es im Spektrum von 50 bis 75 Euro (zzgl. Gebühren). Sie sind ab 7. Dezember an den Vorverkaufsstellen erhältlich.

19.05.17 München, Olympiahalle

30.05.17 Hamburg, Barclaycard-Arena

06.06.17 Köln, Lanxess-Arena

07.06.17 Dortmund, Westfalenhalle 1

09.06.17 Leipzig, Arena Leipzig

10.06.17 Frankfurt, Festhalle Frankfurt

13.06.17 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

14.06.17 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Einlass: 18 Uhr 30, Beginn: 20 Uhr