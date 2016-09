Das Wiener Gemüseorchester

Mit Essen spielt man nicht – es sei denn, es sind die Töne einer Partitur. So oder so ähnlich könnte das Motto des Wiener Gemüseorchesters lauten, die zeigen, was mit den Lebensmitteln alles möglich ist.

18 Jahre haben die Musiker und Orchestermitglieder nach den passenden „Instrumenten“ gesucht und sie immer wieder in Form von Kürbis, Karotte und Co. gefunden. Daraus werden dann mit einigem Know-How und vielen Stunden schitzarbeit einzigartige und aussergewöhnliche Klangerzeuger. Mehr dazu seht ihr im folgenden Video: