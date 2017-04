Antonio Vivaldis “Vier Jahreszeiten” ist wohl eines der bekanntesten klassischen Werke und an zahlreichen Stellen in Werbung, Film und Web zu hören. Doch was macht diese Stücke so besonders?

Das erklärt ein Video des Youtube-Channels Ted-Ed – auf wunderschöne Art und Weise. Zum Beispiel orientierte sich der italienische Komponist an selbst geschriebenen Gedichten, die genau das in Worte fassten, was später auch in der Musik zu hören ist. Was ist eigentlich eure “Lieblingsjahreszeit”?