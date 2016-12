Das Runde muss ins Eckige!

Zuletzt war es 2014 soweit, und weltweit saßen Millionen von Zuschauern ihr TV. Doch bevor der Ball überhaupt rollt, kommen andere Millionen in Bewegung, durch Übertragungsrechte, Werbeverträge, Sammelbilder u.v.m., nicht zuletzt durch die Musikvermarktung.

Es gab Zeiten, da wurden die offiziellen FIFA-Songs von den Stars des Gastgeberlandes in Landessprache eingesungen. Bei der WM 1990 in Italien (genau: das war die, die wir gewonnen haben) war es Gianna Nannini mit Un estate italiana. Bei der EM 2004 in Portugal (genau: das war die, die wir brutal verkackt haben) sang Nelly Furtado den Song Forza zumindest im Refrain noch auf Portugiesisch. Und dann unsere Heim-WM 2006 mit Herbert Grönemeyers Zeit, dass sich was dreht.

Für die WM in Brasilien dürfen jetzt – wer hätte das erraten – Jennifer Lopez und Pitbull ran. Seit ihrem Welterfolg mit dem Club- Remake von Lambada On the Floor sind sie das Hau-Drauf-Dream-Team für Sommerhits mit Latino-Touch. Und dabei ist egal, woher genau dieser Touch kommt – jedenfalls von dort, wo immer Sommer ist. Noch ist dieser WM-Song nicht releast, die FIFA und Sony Music versuchen, die Produktion noch streng geheim zu halten. Was man im Internet an Schwarzkopien hören kann, klingt aber nach viel „Ole Ole“ und den Waka-Waka-Marching-Drums (Shakira) im Pseudo-Samba-Rhythmus sowie einem fröhlichen Pfeifen nach Art von Bob Sinclairs Love Generation. Ach ja, und eine heimische Künstlerin durfte auch mitwirken, Claudia Leitte. Blame it on the Bossa Nova – Kein Soul in Brasilien? Als musikkultureller Schmelztiegel aus afrikanischen, portugiesischen und indigenen Wurzeln hat Brasilien der Welt große Musikstile geschenkt, die bekanntesten sind Samba und Bossa Nova. In gewisser Weise ist Bossa Nova auch eine Reaktion auf Samba, eine Art Anti-Samba. Die war nämlich immer lauter geworden, der Gesang immer operettenhafter, gekünstelt und unverständlich. Der fast verstörend leise, nasale Gesang eines João Gilberto und sein unaufdringliches und rhythmisch doch prägnantes Gitarrenspiel waren stilprägend für den Gegenentwurf, eben die „Neue Welle“. Das war cool (und vom Cool Jazz wurden die Protagonisten letztlich auch beeinflusst). Antônio Carlos Jobim schrieb die Welthits, Stan Getz und Charlie Byrd brachten den Bossa Nova dann in die Staaten. Höhepunkt war die Zusammenarbeit auf dem 1963erAlbum Getz/Gilberto (natürlich auch hier mit Tom Jobim), auf dem sich auch The Girl From Ipanema wiederfindet. Auch Ella Fitzgerald und Frank Sinatra machten nun in Bossa Nova. Und nachdem das brasilianische Militär 1964 putschte, brachten Massen brasilianischer Exilmusiker noch viel mehr Bossa Nova direkt in die USA. Hier mischte sich der Stil vom Jazz ausgehend vor allem mit den jeweils aktuellen Strömungen der schwarzen Musik. Jetzt das neue KEYBOARDS Special 05/06 The Soul of Piano versandkostenfrei bestellen!

Die coole Zurückhaltung des Bossa Nova führte schon damals zum Image als Lounge-Musik – man denke an Dusty Springfields extrem unterkühlte Interpretation von The Look Of Love (1967). Burt Bacharach hatte diesen Titel deutlich an Bossa Nova ausgerichtet und konnte ihn Marketing-technisch perfekt in der ersten James-Bond-Verfilmung Casino Royal platzieren. Und in einem solchen Titel kamen sich schließlich Bossa Nova und Soul wohl auch am nächsten.

Diametral liegen ansonsten die Philosophien: extrovertiertes Gefühl im Soul versus kontrollierte, poetische Emotionen in der Bossa Nova. Doch Dusty Springfield, die „White Queen of Soul“, konnte der unterkühlten Bossa Nova trotzdem im wahrsten Wortsinne eine Seele einhauchen. Berührungspunkte zwischen Soul und Bossa Nova bleiben letztlich musikalische Einzelfälle.

Nicht nur das wunderbare The Look of Love erlebte eine Renaissance, als die Bossa Nova vor allem im Europa der späten 90er-Jahre noch einmal voll als Lounge- oder leichte Tanzmusik einschlug. Latin-House und Brazil-Dancefloor waren die neuen Genre-Stempel, speziell für die Bossa Nova prägte sich noch Bossa Electrica bzw. Techno Bossa ein. Clubs wie das Mojo in Hamburg oder das Delicious Doughnuts in Berlin, Labels wie das Münchner Compost Records bereiteten den Boden für diese zweite neue Welle, eine latino-brasilianische Fusion aus Samba, Bossa Nova, aber auch Jazz, Boogie, Soul und Folk.

Das Berliner DJ-Kollektiv Jazzanova landete schon 1997 einen Clubhit mit Fedime’s Flight und prägte den Begriff des NuJazz; fast ein Jahrzehnt später erhielten sie das Privileg, für ihre Remixe und Compilationen auf die Archive des legendären Blue-Note-Labels zurückgreifen zu dürfen.

Mit dem speziellen Fokus auf Brasilien förderte die schier endlose Compilation-Reihe Brazilectro ab den 2000er-Jahren wahre Schätze zutage: Originaltitel vom Zuckerhut, aber eben auch remixte, mit einer elektronischen Frischzellenkur aufgepäppelte Tracks – sofern man nicht gleich komplett neu komponierte und produzierte, aber eben im bekannten Idiom.

Eine der bis heute bestehenden Bands dieser Zeit ist die niederländische Formation Zuco 103 mit der brasilianischen Sängerin Lilian Vieira. (Zuco 103, gegründet 1999, waren vielleicht auch die ersten, die ihren Stil als „Brazilectro“ beschrieben). Aus Deutschland waren damals das Rainer Trüby Trio oder die Jungs von Mo’ Horizons (auch mit diversen Nebenprojekten) vertreten, wie auch Sommer-House-DJ Ian Pooley. Aber auch Urgesteine der Bossa Nova mischten weiter mit; oder deren Nachfahren, wie die Sängerin Bebel Gilberto – ja, das ist die Tochter von João. Brazil was the Sound to chill! Nicht zuletzt einem Remix von Jazzanova ist es dann auch zu verdanken, dass ein Urgestein des brasilianischen Fusion wiederentdeckt wurde: Azymuth.

Brasilianischer Kultur-Im- und Export: Wichtige Akteure

Einer der bekanntesten Exportschlager der Música Popular Brasileira (MPB) war in den 80er-Jahren das Trio Azymuth um den Keyboarder Jose Roberto Bertrami. Als Jazz-Samba-Funk-Gruppe sorgten sie mit dem Instrumental Hit Jazz Carnival 1979 für Furore und öffneten für viele HipHopper, Houser und Funker den Zugang zur MPB – deswegen gehört Azymuth auch zu den Bands, die später oft remixt wurden.

Ein musikalischer Sonderfall ist der vielleicht einzige brasilianische Soul-Man, Tim Maia: In seiner Heimat seit den 70er-Jahren ein Superstar, war er dafür verantwortlich, dass Brasilien kein weißer Fleck auf der SoulWeltkarte ist. Die politischen und musikalischen Zustände in seiner alten Heimat, dem Brasilien der späten 1960er-Jahre, waren ihm nach turbulenten Lehrjahren in den USA fremd geworden. Was er kannte und liebte, waren Barry White, Isaac Hayes oder James Brown. Tim wandte sich später einer Sekte zu und kehrte erst zehn Jahre später in die brasilianische Musikszene zurück (Anspieltipp: World Psychedelic Classics Vol. 4: The Existential Soul of Tim Maia – Nobody Can Live Forever; Label: Luaka Bop).

Die Compilationen waren das Haupttransportmittel der neuen Bossa: Mit den Reihen Dancefloor Jazz (der hauseigenen Compilation des Mojo Club), The Future Sounds of Jazz oder den Glücklich-Zusammenstellungen von Rainer Trüby (beide auf Compost) wurden in der Hoch-Zeit der Welle wohl sämtliche CD-Player in Studentenbuden, Eisdielen und BeachClubs bestückt — der Sound zum Sundowner.

Mit seinen Compilations, Remixen und eigenen Produktionen ist Rainer Trüby seit den 90ern einer der wichtigsten Importeure alter Jazz-, Soul- und Brazil-Scheiben. Antônio Carlos (Tom) Jobim gilt als wichtigster Komponist der Bossa Nova. João Gilberto: der poetische Gitarrist und Wegbereiter der Bossa Nova Grenzgänger zwischen Latin und Funk: Eumir Deodato (2011 auf dem Arona Music-Festival in Italien). Er schrieb u. a. Filmmusiken, sein größter Coup ist aber das verjazzte und verfunkte klassische Orchesterwerk Also sprach Zarathustra von Richard Strauss, wofür er einen Grammy bekam. Bei der Aufnahme dabei waren u. a. der Drummer Billy Cobham und der Bassist Ron Carter. Das klassische Thema war in den USA durch Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum populär geworden.

Eumir Deodato (Jazzpianist, Arrangeur, Komponist und Produzent) stammt aus Rio De Janeiro. Dieser bemerkenswerte Musiker absolvierte in Brasilien ein Fernstudium am berühmten Berklee Institut und etablierte sich in Brasilien. 1967 wanderte er in die USA aus, und dort gelang ihm die Tellerwäscher-Karriere vom Jingle-Komponisten zum gefragten Studioproduzenten: Er war maßgeblicher Arrangeur (und vielleicht auch Keyboarder) auf der Roberta-Flack-Scheibe Killing Me Softly, er war der Produzent von Kool and The Gangs Mega-Hit Celebration, und er produzierte auch den isländischen Superstar Björk. George Dukes Album A Brazilian Love Affair wurde 1980 in Brasilien eingespielt und transportiert auch nach über 30 Jahren noch den ungeheuren Drive der brasilianischen Percussion, für die Airto Moreira, Chico Batera und Roberto Silva verantwortlich zeichneten. Als Sänger kamen Milton Nascimento und die große Dame des brasilianischen Jazz zum Zuge: Flora Purim, die Ehefrau des Percussionisten Airto Moreira. Flora hatte schon 1974 auf Dukes Album Feel den Song Yana Aminah gesungen, und auch Chick Corea war von der Stimme so begeistert, dass Flora die Vocals auf dem legendären Album Light As A Feather sang.

Hier schließt sich der Kreis: Daniel Jobim ist der Enkel des legendären Bossa-Nova-Komponisten Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Heute trägt der internationale Flughafen der Stadt Rio de Janeiro den Namen von Jobim, und vielleicht wird der eine oder andere WM-Fußballer, der auf dem Flughafen ankommt, ein wenig daran erinnert, dass mit dem Leitspruch „Das Runde muss ins Eckige“ nicht nur ein Fußball gemeint sein könnte: Auch eine CD mit brasilianischer Musik, die in den rechteckigen CD-Player geschoben wird, erfüllt die Kriterien der Fußballgeometrie.

Latin-Styles zum Mitspielen

Brasilien und Kuba (karibisch) sind zwei Epizentren der afroamerikanischen Musik, in deren Schmelztiegel sich europäische und afrikanische Musik zu etwas Neuem verbanden. Obwohl die brasilianische und karibisch-kubanische Musik generell unterschieden werden, hat es auch zwischen diesen Kulturen einen Austausch gegeben: So basiert die kubanische Habanera ebenso auf der „3-3-2 Achtel“-Einteilung wie die brasilianische Maxixe (Vorläufer der Samba) und der Baião, und diese Elemente haben dann wieder Rückwirkung auf den amerikanischen Ragtime und die Mardi Gras in New Orleans gehabt.

In beiden Kulturen spielt der Clave-Beat eine große Rolle, wobei sich brasilianische Clave-Beat durch die Synkope auf der „3u“ auszeichnet – siehe Notenbeispiel 1. Aber nicht alle brasilianischen Stile werden vom Clave dominiert.

Das Piano spielt in der ursprünglichen brasilianischen Musik keine wesentliche Rolle, die hier angegebenen Patterns entstanden aus der Zusammenfassung der Bassfigur und/oder der tiefen Trommel für die linke Hand und der Gitarrenbegleitung für die rechte Hand. In einer Band würde sich der Pianist auf eine ergänzende Rolle zur Gitarre zurückziehen. Und natürlich werden die Patterns nicht so statisch gespielt, der Bass kann durchaus seinen ursprünglichen Grundton-Quinten-Wechsel durch Zwischentöne und synkopierte Linien variieren. Wichtige Unterscheidungskriterien für die Stile sind das Tempo, die Besetzung (groß, klein), bestimmte Formen und Abläufe sowie die melodische Struktur. Hinweis: Die Notenbeispiele der Samba sind in Double-Time notiert, die Tempoangaben stehen deswegen in Halben Noten.

Samba: Die Samba taucht zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem in Rio De Janeiro auf und existiert in verschiedenen Formen: Sambalanço, Samba De Breque, Samba-Enredo, Samba-Canção, Samba-Choro, Samba Exaltação, Samba-Gafieira, Samba Batucada oder Partido-Alto. Sie ist stark mit dem Karneval verknüpft, der seit den 1920er-Jahren den bis dahin portugisischen Entrudo ablöst.

In den Notenbeispielen 7 und 8 stehen zwei Standard-Patterns, wobei der eingeklammerte Akkord und der mit einem gestrichelten Haltebogen angebundene Akkord zwei Alternativen aufzeigen. Notenbeispiel 9 enthält ein vom Choro inspiriertes Offbeat-Festival. Die X-Kopf-Noten zeigen die zugrundeliegenden Basstrommeln an. Weltweit bekannt wurde die Samba durch den 1939 von Ary Barroso komponierten Song Aquarela do Brasil, der heutzutage kurz als Brazil bekannt ist – siehe Notenbeispiel 10.

Dieser eher lauten Musik setzten Musiker wie João Gilberto und Antônio Jobim einen leiseren und dezenteren Stil entgegen, die neue Sache (Bossa Nova) entwickelte sich in den 50er-Jahren und war vor allem auf kleine Besetzungen zugeschnitten. Der Song Chega De Saudade von Jobim 1958 wird manchmal als erster Bossa Nova bezeichnet, und Jobim war als einer der Komponisten der Musik zum Oscar prämierten Film Orfeu Negro von Marcel Camus (1958/59) mitverantwortlich für den Durchbruch der neuen Musik. Cooljazz Musiker wie Charlie Byrd und Stan Getz zog es nach Brasilien, allerdings widersprechen einige brasilianische Musiker der einfachen Formel: „Samba+Cooljazz = Bossa Nova“, sie verweisen darauf, dass ihre Akkord-Voicings bereits seit Längerem komplexer und Jazz-ähnlich gewesen sein sollen.

Die Notenbeispiele 2 bis 5 zeigen sowohl Rhythmus-Varianten als auch unterschiedliche Basskonzepte: Angefangen vom Grundton-Quint-Wechsel, über die Adaption des Bassdrum-Rhythmus bis hin zu chromatischen Durchgängen kann der Bass recht unterschiedlich gestaltet werden.