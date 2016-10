Das Aufbaustudium „Filmmusik / Sounddesign“ an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg

Auch in Sachen Ausbildungsmöglichkeiten sind die USA das Mekka der Filmmusik. Hierzulande sind die Ausbildungsorte rar gesät. Die wohl am meisten bekannte Schule ist die Ludwigsburger Filmakademie. Michael Fiedler hat den Studiengang Filmmusik/Sounddesign abgeschlossen und berichtet über seine Erfahrungen und den Lehrbetrieb der Akademie…

Michael Fiedler

Ein junger Mann kniet verzweifelt auf dem Felsenboden einer kalten Höhle. Vor ihm liegt eine ältere Person, vielleicht sein Vater, offensichtlich im Sterben. Der junge Mann nimmt all seinen Mut zusammen, er möchte noch so viel sagen… Jetzt! Ich gebe den Einsatz, das Streich-Quartett setzt ein, meine Augen richten sich wieder auf den Monitor vor mir. Auf dem linken Ohr höre ich den Jungen sprechen, das Stichwort! Ein kurzer Blick auf die Partitur und zu den Musikern, dann übernimmt eine Oboe die Melodie-Linie. Die Szene erreicht ihren Höhepunkt, der Junge beendet seinen Monolog, doch was ist das??? Ich habe noch vier Takte zu dirigieren, aber da ist schon die Abblende und eine Stimme neben mir sagt: „Das war zu langsam, Du hast Dich in der Mitte zu sehr aufgehalten, versuch’s nochmal!“

– Ein Lächeln und ein Nicken zu den Musikern, ich spule das Video zurück, und erneut eröffnet der junge Mann seinen Monolog auf dem Bildschirm – und diesmal klappt es. Mit dem Verklingen des Schlussakkords kommt das Schwarzbild…

Michael Fiedler Eines der MIDI-Studios

Wir befinden uns in der Filmakademie Baden- Württemberg, in Ludwigsburg. Gegründet Anfang der Neunziger ist sie als Ausbildungsstätte und Nachwuchsförderer in punkto Regie, Kamera, Produktion, Drehbuch und Animation in den letzten Jahren immer mehr in Erscheinung getreten. Doch nur Wenige wissen, dass in diese Hochburg der Kreativität, gewissermaßen als kleines ‚Dienstleistungsunternehmen’, das Aufbaustudium „Filmmusik/Sounddesign“ integriert ist. Aufbau und Konzept dieses Studiengangs sind bemerkenswert: die Filmmusik-Studenten bekommen vor Ort ihre Ausbildung in Sachen Arrangement, Orchestration, Soft- und Hardware-Coaching, sind aber gleichzeitig in den (Hoch)betrieb der Akademie eingebettet. D. h., sie haben zusätzlich gemeinsamen Unterricht (z. B. Filmtheorie und Filmgeschichte) mit den o. g. Studienfächern, bzw. sind von Anfang an mit dabei, wenn es um die Teambildungen und Projekt-Planungen geht. Denn ein Hauptbestandteil des Studiums Filmmusik / Sounddesign ist die Vertonung und musikalische Umsetzung der unterschiedlichsten Akademie-Produktionen aus den Sparten Szenischer Spielfilm, Serienformate, Animation, Wirtschafts- und Wissenschaftsfilm, Werbefilm sowie Dokumentarfilm.

Zur technischen Umsetzung ihrer Ideen stehen den jungen Komponisten folgende Räumlichkeiten zur Verfügung: zwei MIDI-Studios (Mac/PC, Giga Studio, Cubase, Logic, Digital- Mischpult, S-VHS-Zuspieler, etc.), zwei Studios mit Pro Tools (Mac, Analog-Mischpult, 8-Spur- ADAT, BETA-Zuspieler, etc.) und die große Ton- Regie mit Aufnahme-Raum (Mac, Pro Tools, große ADT-Mixer-Konsole, 24-Spur-ADAT, BETA-Zupieler mit Beamer und Leinwand, schalldichte Kabine, u.v.m.).

Für das Studienfach Filmmusik/Sounddesign muss man ein Musikstudium an einer Akademie oder Hochschule nach Möglichkeit abgeschlossen, mindestens aber Vordiplom haben. Klavier als Hauptinstrument ist empfehlenswert. Die erste Runde des Bewerbungsverfahren umfasst das Einreichen eigener Arbeiten in Form von Partituren, Demo-CDs oder Videobändern – d. h. es ist wichtig, neben der eigenen musikalischen Grundausbildung auch Erfahrungen mit Komposition, Orchestration, Arrangement, Filmprojekten, etc. nachzuweisen.

Schafft man die Vorauswahl, dann wird man in der zweiten Runde zur Aufnahmeprüfung nach Ludwigsburg eingeladen und dort vor Ort nach einer herzlichen Begrüßung in einen Raum ‚gesperrt’, zusammen mit einem Klavier, einem Video-Rekorder, einem Fernseher und einem zwei- bis dreiminütigen Filmausschnitt, den es musikalisch zu untermalen gilt. Für das ganze Unterfangen bekommt man zwei Stunden Zeit und hat im Anschluss die Aufgabe, den Prüfern seine Ideen unter Einbeziehung der erwähnten Hilfsmittel zu unterbreiten.

Michael Fiedler Das Pro-Tools-Studio

Pro Jahr werden 5 Plätze vergeben, die Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre (4 Semester + 1 Diplom-Semester). Somit stehen über das Jahr verteilt immer 10 bis 15 Filmkomponisten zur Verfügung, die von den anderen rund 480 Studierenden der Ludwigsburger Akademie für Filmprojekte angeworben werden können. Die Tatsache, dass es für die Filmmusik-Studenten mehr Anfragen gibt, als sie bearbeiten können, schafft einen stressigen, aber dafür lehrreichen Nebeneffekt: Man muss in den zwei Jahren lernen, seine körperlichen und geistigen Grenzen zu erkennen, Projekt-Abläufe zu überschauen und auch manchmal einfach nein zu sagen. Der Rahmen der Filmakademie-Ausbildung bietet den jungen Komponisten ein hervorragendes Testfeld, um praxisnah zu arbeiten. Man kann sich dabei auch mal unteroder überschätzen. Man macht Fehler, man hat Erfolge und Misserfolge, man bekommt sehr schnell raus, mit wem man arbeiten kann, und mit wem nicht. Man lernt von Anfang an, dass das Kunstwerk Film im Ganzen, und die Verschmelzung von Bild, Musik und Ton im Besonderen, nur durch Teamwork und gemeinsamen Enthusiasmus entstehen kann, dass man sich aufeinander einlassen und gegenseitig vertrauen muss. Solche Erfahrungen sind später unbezahlbar…

Michael Fiedler Die Bauer Studios

Für das Studium Filmmusik/Sounddesign werden neben fest angestellten Dozenten, die aus der beruflichen Praxis heraus ihre Erfahrungen weitergeben können, regelmäßig auch Gastdozenten für Seminare verpflichtet. Des Weiteren besteht der Kontakt zu Redakteuren von RTL, ZDF und PRO7, die gelegentlich für so genannte „Test-Pitchings” eingeladen werden, d. h. es wird eine reale Auftragssituation mit echtem Spotting (Musikvorgabe/Absprache) und abschließender Musik-Endabnahme simuliert. Über das Jahr verteilt müssen die Filmmusik- Studenten bis zu sechs Werbe-Spots oder Filmausschnitte aus bekannten Produktionen zu Übungszwecken neu vertonen und diese Kompositionen dann mit echten Musikern einspielen lassen. In diesem Zusammenhang gibt es eine Kooperation mit den Musikhochschulen in Stuttgart und Mannheim und den Bauer-Studios in Ludwigsburg. Zusätzlich werden wichtige Produktions- Abläufe im Tonstudio vermittelt, der Umgang mit Samples und die Handhabung nützlicher Software. Und zwischen all diesen Pflichtveranstaltungen jonglieren die Filmkomponisten die Projekte ihrer Kommilitonen. Zusammenfassend kann man von einem ausgewogenen und intensiven Ausbildungsprogramm sprechen, das absolut individuell und eigenverantwortlich gestaltbar ist, mit anderen Worten: ein wahres Paradies für Workaholics, die das, was sie tun, über alles lieben.

Das Wichtigste aber sind die Kontakte, die man bei Allem knüpft. Die Filmakademie Ludwigsburg bietet viele Möglichkeiten, sich während des Studiums ein effektives Netzwerk aufzubauen. Ein Regisseur oder ein Produzent, der nach seinem Abschluss Fuß fassen kann, hat ein nachvollziehbares Interesse daran, verlässliche, gute Leute, mit denen er bereits gearbeitet hat, ins Boot zu holen. Viele Akademie- Abgänger der letzten Jahre berichten davon, dass sie genau auf diese Art und Weise den Einstieg geschafft haben. Sie bestätigen aber auch, dass man Geduld, Ausdauer, Selbstvertrauen, den Mut zum Träumen und jede Menge Nervenstärke haben muss. Wie gesagt – ein Paradies für Workaholics…

