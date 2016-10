Collector: Die Realität sampeln und remixen

Schon spannend, was die Technik alles möglich macht: selbstfahrende Autos zum Beispiel. Doch den Field-Recordern unter uns wurde ihre Arbeit noch nicht abgenommen – bis jetzt!

Das Intro ist vielleicht etwas übertrieben – eine äußerst spannende Idee ist collector für alle Soundtüftler und Samplingspezialisten trotzdem. Der Name ist Programm: das pfiffige Gerät erkennt automatisch die Richtung der lautesten Klangquelle in dem Raum, in welchem es platziert wurde. Das können einfache Klatschgeräusche sein, die zum Beispiel in einer Ecke des Raumes erzeugt werden.

Anschließend richtet sich ein Mikrofon vollautomatisch nach diesen Tönen aus, um sie aufzunehmen. Doch damit nicht genug! Algorithmen rechnen schließlich die Stille-Anteile aus den Signalen heraus und setzen die so gewonnenen Samples neu zusammen. Dadurch entsteht dann sozusagen ein akustischer Remix der Realität, denn einzelne Sounds werden zu größeren Klangstrukturen arrangiert.

Mehr Informationen zu dem Projekt findet ihr auf der offiziellen Website oder in folgendem Video: