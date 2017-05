Arte-Doku: Über die Stimme von Ella Fitzgerald

Vermutlich gibt es in der Musik nichts bewegenderes als Gesang. Und wenn dieser Gesang auch noch von einer berührenden Stimmte erzeugt wird, sind sich alle einig: hier hört man etwas großartiges. Die Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald war eine solche Legende – ihrer Stimme hat Arte eine Dokumentation gewidmet.

Das Schaffen von Ella Fitzgerald war außergewöhnlich. Die 1996 im Alter von 79 verstorbende Sängerin hinterließ nicht nur eine weitreichende Diskografie – sondern spielte auch in so manchem Film mit. Legendär wurde Fitzgerald allerdings aufgrund ihrer Stimme, der ihr in der folgenden Dokumentation von Arte auf den Grund gehen solltet: