4 Tipps für bessere Bandfotos

Es gibt zahlreiche Gelegenheiten zu denen sich eine Band präsentieren muss, bevor sie auf der Bühne steht oder ihr erstes Album unter die Leute bringt. Ein Bandfoto kann dabei wie eine Visitenkarte sein. Wir haben 4 Tipps, wie ihr damit mehr Erfolg haben könnt.

Gleich zu Beginn: ein gutes Foto muss nicht teuer sein oder kann auch direkt von euch gemacht werden. Ein Anhaltspunkt kann sein, wo ihr gerade als Band steht oder hinwollt. Egal ob Fotograf oder Handykamera: ihr solltet euch gut überlegen, was eurer Bild ausdrücken soll.

01. Motiv

Euer Bandfoto sollte genau ein Motiv in den Fokus stellen: EUCH! Stellt sicher, dass man euch als zusammengehörige Gruppe erkennt und alle Mitglieder gut zu sehen sind. Vermeidet Motive, auf denen man euch erst lange suchen muss – es sei denn, ihr setzt dies bewusst als Stilmittel ein, das euren Style unterstreicht.

02. Bilder und Emotionen

Das schöne an einem Bild im Vergleich zu einem Text: es kann manchmal viel mehr Emotionen transportieren. Und um die geht es in der Musik. Versucht also eure Fans (und potentiellen Veranstalter) auch auf der Gefühlsebene zu überzeugen und zeigt, dass ihr begeistern könnt. Meistens klappt das vor allem dann, wenn ihr beim Fotoshooting selbst gut gelaunt und in Stimmung seid! 😉

03. Macht etwas Neues

Zu viert nebeneinander vor einer weißen Wand? Der gute alte Industrial-Style im Gewerbegebiet? Alles kalter Kaffe. Gebt euch die Mühe, etwas zu suchen, das wirklich ausdrückt, wer ihr seid. Anders verhält es sich natürlich bei einer Cover- oder Tributeband, die vielleicht genau diesen einen, bestimmten Flair aufgreifen und ‘nachstellen’ will.

04. Zeigt eure Musik

Wenn man das Bandfoto als Visitenkarte ernst nimmt, sollte natürlich auf den ersten Blick klar sein, wofür ihr steht: Welches Genre, welche Besetzung oder vielleicht sogar, ob ihr einen exzentrischen Frontmann habt. Bedenkt dabei auch, dass Fotos manchmal nicht sehr lange angesehen werden und es mehr auf das große Ganze als auf Details ankommt.