Ein Yamaha Piano ist mehr als nur ein Instrument – es ist eine Investition in die musikalische Zukunft der ganzen Familie.

Die Klaviere und Flügel des japanischen Traditionsunternehmens sind nicht nur auf den renommierten Bühnen rund um den Globus zu Hause, sie bringen auch Freude an der Musik und Spaß am Lernen ins eigene Heim. Allerdings birgt ein eigenes Piano auch Herausforderungen, besonders wenn es im gemeinsamen Wohnzimmer steht oder hellhörige Nachbarn in unmittelbarer Nähe wohnen.

Yamaha Silent und TransAcoustic Pianos sind in diesen Situationen die perfekte Lösung: Dank innovativer Technologie werden weder Familienmitglieder noch Nachbarn gestört. Ist die Silent-Funktion aktiviert, treffen die Hämmer nicht mehr auf die Saiten, stattdessen wird der Ton per Kopfhörer abgespielt.

Während die Yamaha Silent Pianos lautloses Spielen per Kopfhörer zu jeder Tages- und Nachtzeit erlauben, gehen die TransAcoustic Modelle noch einen Schritt weiter. Basierend auf den Features der Silent Technologie erlauben es diese akustischen Instrumente, auch beim hörbaren Spielen ohne Kopfhörer die Lautstärke präzise zu regeln. Bei TransAcoustic Pianos fungiert der Resonanzboden selbst als ein großer Lautsprecher. So entsteht der Klang im gesamten Instrument anstatt aus einer einzelnen Schallquelle, das Hörerlebnis ist absolut authentisch.

Sparen sie jetzt bis zu 1.500 Euro bei der Yamaha Upgrade Bonus Aktion:

Wird beim Kauf ein altes digitales oder akustisches Piano mit 88 Tasten in Zahlung gegeben, gewährt Yamaha bis zu 1.500 Euro Bonus zusätzlich zum Inzahlungnahme-Angebot des Händlers. Dieser Bonus wird in Verbindung mit dem Kauf eines neuen Yamaha Silent oder TransAcoustic Pianos bei einem autorisierten Händler im Zeitraum vom 1. September 2016 bis 15. Januar 2017 gewährt. Weitere Informationen zur Upgrade Bonus Aktion gibt es auf der Webseite zur Kampagne: