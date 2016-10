Yamaha RS-7000 (OS 1.2) im Infotest

Vom Wechsel zur OS-Version 1.2 profitieren gleich mehrere Funktionsbereiche, so z. B. das VOICE-EDIT mit 12 neuen Filtertypen. Neben “Analog-Varianten” mit sanfterem Resonanzverlauf, einer zweiten 18-dB-Lowpass- Variation und diversen 6-dB-Bandpass und Bandsperre-Typen erlauben vor allem die kombinierten Filter neue Möglichkeiten der Klangbearbeitung.

Weitere Neuerungen des Updates betreffen vor allem das Handling der RS7000 bei Wiedergabe und Aufnahme. Erfreulich schon mal, dass nun endlich die Sektionen (Patterns) K – P bei gedrückt gehaltenem SHIFT-Taster auch über die SECTION-Buttons abzurufen sind.

Ein wesentlicher Bestandteil des OS 1.2 ist die Möglichkeit, während der Wiedergabe in die Aufnahme zu schalten – insbesondere wichtig für spontane Aufnahmen und Ergänzungen von Patterns während der Performance. Die Handhabung ist sehr einfach und übersichtlich. Die Aufnahme findet im jeweils per TRACK SELECT angewählten User-Pattern statt. Einfach den REC-Button drücken und dann im STEP- oder GRID-STEP-Verfahren die Noten eingeben. Man kann jederzeit den REC-Mode verlassen, andere Tracks anwählen, wieder in die Aufnahme einsteigen usw. – alles während der Fahrt! Als Erweiterung der Realtime-Fähigkeiten hätte ich mir noch den Zugriff auf den COPY-Job gewünscht, um SECTIONs in neue Positionen zu kopieren, bevor sie dann mit neuen Aufnahmen ergänzt werden.

Fazit

Mit dem Update zur OS-Version 1.2 macht Yamaha die RS7000 noch leistungsfähiger. Die neuen Realtime- Aufnahme-Fähigkeiten machen das Arbeiten mit der RS7000 komfortabler, was besonders die Live-Performer unter den Groovebox-Usern zu schätzen wissen. Und sollten Sie bislang mit dem Kauf einer RS7000 gezögert haben, weil Ihnen genau diese Fähigkeiten fehlten, heißt es nun zugreifen!

