Vintage: KORG Electribe SX (*2003)

2001 sang Squarepusher noch über „My Red Hot Car“, und wer noch kein solches in der Garage stehen hat, greift 2004 selbstredend zu der Sample-werfenden, Time-stretchenden, Loop-slicenden und audiotriggernden Alternative Korg Electribe SX von Korg. Was der japanische Hersteller alles unter die feurige Haube gepackt hat und ob uns der Sequenzer auch in Puncto Handling und Qualität überzeugt hat, erfahrt ihr im Test!

Zaubertinte

Die gewagte metallic-rote Lackierung von Korgs neustem Streich ist nicht nur sehr mutig, sondern in der Tat auch etwas problematisch. Vor allem wenn man davon ausgehen kann, dass der mit der Electribe SX ausgerüstete PDJ in einer Live-Situation eine Überraschung erleben wird. Die meisten stimmungsvollen Lichtmischungen im Club sind nämlich rot; fällt also ein ebensolcher Lichtschein auf die Maschine, sind auf einem Schlag alle weißen Beschriftungen unlesbar. Auch indirektes, seitliches Licht führt in bestimmten Blickwinkeln zur Einschränkung des Kontrasts. Wer also plant, die Electribe ‚on stage‘ einzusetzen, sollte sie unbedingt direkt anstrahlen – aus farbmathematischen Gründen am besten mit einem hellen Giftgrün, dann ist die weiße Beschriftung hervorragend zu lesen. Ein Schwarzlicht habe ich auch ausprobiert, und das funktionierte ebenfalls ganz gut, es sollte nur wirklich hell sein. Vorteil der zweiten Methode ist natürlich ein gewisser „je ne sais quoi“-Showeffekt.

Features

Über die Electribe MX finden Sie in der KEYBOARDS 11/03 einen ausführlichen Artikel. Viele der gemeinsamen Features werden deshalb hier nicht nochmals ausführlich dargestellt. In derselben Ausgabe durfte ich mich außerdem sehr persönlich zum Thema „Electribes im Live-Kontext“ (Special – live on stage: Beat-Programming) äußern.

Die SX bietet neun Drum-Parts, einen Slice- Part, zwei Stretch-Parts sowie zwei Keyboard- Parts, um Melodien und Phrasen einzuspielen. Weiterhin ist ein Stereo-Audioeingang mit getrennt regelbarer Lautstärke vorhanden, mit dem man externe Quellen mit dem eingebauten Step-Sequenzer triggern und bearbeiten kann – ideal geeignet, um so klassische Dinge anzurichten wie synchron zur Musik Vocals oder Flächen beatsynchron anzutriggern und abzuhacken.

Die Effektsektion und der coole Arpegiator für die Keyboard-Parts sind identisch mit denen in der MX. Bis zu 256 Mono- und 128 Stereo- Samples können in der SX gesampelt, geschnitten und abgespeichert werden, einen SmartMedia-Slot für die schnelle Übertragung von WAV-Dateien aus dem Rechner in die SX gibt’s ebenfalls. Die Parts lassen sich im Übrigen wie beim Vorgänger „S“ samt Effekteinstellung auch Resampeln, um Ressourcen für weitere Bearbeitungen frei zu bekommen.

Im Prinzip ist die Electribe SX also ein einfach aufgebauter, aber waschechter Sampler, der im Studioalltag, aber vor allem im Live-Betrieb eine glänzende Figur macht. Wer möchte, kann ein externes MIDI-Keyboard anschließen und die SX auch als Soundmodul verwenden Neu im Programm ist die Sektion STRETCH PART, mit der man zusätzlich zu den neun Drum-Parts bis zu zwei Loops den beiden Stretch- Part-Buttons zuordnen kann. Ab Werk befinden sich bereits sehr gute, treibende und recht nützliche Conga-Rolls, Orgel-Jams und viel anderes, nützliche Zeug, welches man selbstverständlich durch die angebotenen Effekte und Filter jagen kann.

Den ebenfalls vorhandenen SLICE PART kennen wir schon von der Electribe S. Mit seiner Hilfe kann man einen sauber und rund geschnitten, beliebig schnellen Loop innerhalb von 16teln retriggern und automatisch an die Geschwindigkeit des Patterns angleichen lassen. Mit dem Step-Editor lassen sich sogar einzelne Attacks des Slice-Parts aus- oder einschalten. Jeder einzelne Part kann mit PITCH, PAN, EG TIME, LEVEL, (Sample) START POINT, AMP, ROLL, REVERSE, BPM-synchronem LFO (5 Wellenformen, PITCH, CUTOFF, AMP und PAN) und einer rudimentären, aber sehr gut zugreifenden und fett klingenden Filtersektion mit Hochpass, Tiefpass und Bandpass bearbeitet werden.

Komplexe Automationen sind bei herabgesetzter Geschwindigkeit im Aufnahmemodus ein Kinderspiel. Ich lass mich gerne auf eine Diskussion ein, aber das sind exakt die benötigten Tools, um eine komplette, instrumentale Tanzproduktion auf den Tisch zu legen – und das alles „out-of-the-box“. Wer bei der Auswahl der Sounds aufpasst und ein Gefühl für gute Tonmischungen hat, wird mit der Electribe SX und den individuell pro Part parametrisierbaren Einstellungen einen durchsetzungsfähigen, sauberen Sound erzeugen, der höchstens noch mit Raumsimulatoren oder Reverbs hier und da angedickt werden müsste, um den Meistertitel „Fettes Brett“ tragen zu dürfen.

Die beiden Keyboard-Parts sind durch das Fehlen der beim MX vorhandenen SYNTH-OSZILLATOR-Sektion etwas rudimentärer ausgefallen, aber irgendwie habe ich sie gar nicht vermisst. Die Auswahl der Wellenformen für die Keyboard-Parts ist sehr gut, und was an „Sound“ fehlt, kann man schnell mit dem Filter ausbessern.

Sound

Weil es sich bei den werksmäßig mitgelieferten Sounds um lebendige und äußerst charmante Audio-Samples handelt, klingt die SX im direkten Vergleich mit der MX einen Tick fetter, oder besser gesagt, sauberer und edler im Höhenbereich. Vor allem wenn man die russischen Röhren ins Rennen schickt, die vor dem Haupt-Analogausgang geschaltet sind, und diese vorsichtig dazu mischt, klingt die Summe deutlich überzeugender und transparenter als beim MX. Ein Grund dafür könnte die geringere Lautstärke der Werks-Patterns sein, somit werden die Röhren nicht gleich pegelmäßig überfahren. Wer hauptsächlich Drum-Grooves in sehr guter Qualität erzeugen will und auf die fünf Synthesizersektionen der MX verzichten kann, sollte daher eher zur SX greifen.