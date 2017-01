Videokurs für Drummachine-Anfänger

Klavierunterricht und Keyboardkurse findet man in den meisten Musikschulen oder als Aushang am schwarzen Brett. Doch was machen eigentlich Drummachine-Einsteiger?

Mit dieser Eingangsfrage hat der Channel push4life eine Reihe von Videos ins Netz gestellt, die sehr gut für Anfänger geeignet sind. In den relativ kurzen Videos geht es um Rhythmik, Spielweise und verschiedene Techniken. Im Mittelpunkt steht dabei der Ableton Controller Push und die zugehörige DAW Live.

Aber auch für alle anderen ist das Tutorial gut geeignet, bei dem auch ein akustisches Schlagzeug Verwendung findet oder die Notation von Rhythmen erläutert wird. Das “Finger Drumming Bottcamp” richtet sich an alle, die bisher selten mit Pads musiziert haben oder die, die ihre Kenntnisse noch einmal auffrischen wollen.