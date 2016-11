The XX kündigen neues Album „I See You“ an + Neuer Song

The XX sind ein Phänomen: seit ihrem Debut sticht das Trio aus der Masse der Neuveröffentlichungen hervor – ohne dabei grell, laut und bunt zu sein. Im Gegenteil: die Band steht für minimalen, aber dafür umso atmosphärischeren Sound, der an Melancholie kaum zu überbieten ist.

Jetzt kündigen The XX ihr neues Album „I See You“ an. Als Erscheinungsdatum wurde der 13. Januar festgelegt, der für Fans ein Grund zum feiern sein dürfte: etwas mehr als vier Jahre ließ das neue Werk auf sich warten. Eine Playlist wurde auf der offiziellen Website ebenfalls schon veröffentlicht:

Tracklist:

1. Dangerous

2. Say Something Loving

3. Lips

4. A Violent Noise

5. Performance

6. Replica

7. Brave For You

8. On Hold

9. I Dare You

10. Test Me

Neben diesen Neuigkeiten wurde zusätzlich noch ein Song veröffentlicht, nachdem die Musiker in den vergangenen Wochen schon kleine Schnipsel ihrer Arbeit hören ließen. Wir wollen euch den neuen Track „On Hold“ natürlich nicht vorenthalten.

