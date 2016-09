The Doors: Piano Play-Along

Mit dem bei Alfred Music erschienenen Piano-Album „The Doors“ erweitert der Verlag erfolgreich seine „Piano Play Along“-Serie.

Neben ausführlichen Transkriptionen der acht bekanntesten Doors-Hits wie L.A. Woman, Light my Fire oder Riders on the Storm bietet die Song-Collection ergänzend zwei Playback-Varianten auf einer mitgelieferten DVD. Abgesehen von einer klassischen MP3-Fassung steht dem Leser mit dem TNT 2 Format eine Mac- und Windows-kompatible Mix-Software zur Verfügung, über welche sich die enthaltenen Backing-Tracks mit wenigen Handgriffen individuell auf die eigenen Bedürfnisse hin mischen lassen.

Auch das Tempo der einzelnen Songs lässt sich mit den speziellen Audiofiles der Einzelspuren variabel anpassen, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen. Letztere lässt sich allerdings ebenfalls gezielt und separat anpassen. Abgesehen davon steht durch eine Loop-Option auch eine komfortable Übungsvariante zur Verfügung. Erhältlich ist das Heft zum Preis von knapp 20,– Euro.

www.alfredmusic.de