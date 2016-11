Soundbrenner Pulse: Taktiles Metronom als Armband

Wer versucht, live im Takt zu bleiben, kann ein Lied davon singen, was Enthusiasmus, klatschende Fans oder ein offbeat-singender Frontman bewirken. Abhilfe schafft ein Klick über den In-Ear-Monitor. Ist ein solcher nicht zur Hand oder bringt euch ein solches Geräusch ebenfalls aus dem Rhytmus, könnte folgendes Gadget eine Lösung sein.

Im Prinzip ist der Soundbrenner Pulse ein taktiles und optisches Metronom, dass ihr wie eine Uhr während der Probe oder eines Gigs am Armgelenk tragt. Via Vibrationsalarm bekommt ihr so euren Takt vorgegen. Tempo und Taktart könnt ihr via App einstellen oder ihr tippt auf die Oberfläche der Technikeinheit. Das funktioniert genau wie ein Tap-Tempo-Button. Ihr könnt auch mehrere Einstellungen wie bei einer Playlist speichern und abrufen.

Spielt ihr in der Band, können bis zu 5 Musiker ihre Armbänder synchronisieren. Eine Verbindung zwischen Pulse und DAW könnt ihr ebenfalls herstellen – so lassen sich beliebige Einstellungen mit eurem Armband verknüpfen. Mit rund 120€ ist das Gadget zwar nicht gerade günstig, kann aber ein sinnvolles Helferlein für den nächsten Gig sein.