Neue Workstation von Teenage Engineering OP-Z

Wer unterwegs Songs im kompakten Format schreiben wollte, schielte in den letzten Jahren nicht selten zur Mini-Workstation von OP-1. Deren Preis ist für manchen Interessierten sicherlich abschreckend – auch wenn Qualität und Funktionsumfang des Geräts den Preis rechtfertigen können. Mit dem OP-Z erscheint im September ein Nachfolger, der neben vielen neuen Funktionen auch weniger kosten könnte.

Auf der NAMM 2016 wurde das Gerät bereits vorgestellt, das auch auf der diesjährigen NAMM 2017 für der Besucher spielbereit zur Verfügung stand. Das Konzept unterscheidet sich zwar nicht grundlegend von dem höchst erfolgreichen, hellgrauen Bruder – es gibt aber einiges, dass anders gemacht wird.

So wird beim neuen, deutlich kompakteren OP-Z auf einen eingebauten Bildschirm verzichtet. Stattdessen könnt ihr ein mobiles Apple-Gerät anschließen, dass die Informationen anzeigt. Das ist für Fans des All-In-One Konzepts von Teenage Engineering schwer verständlich – der Hersteller argumentiert aber damit, dass man das Smartphone (oder Tablet) ja ohnehin in der Tasche habe. Eine spannende Funktion, die dadurch möglich wird: zu euren Kreationen könnt ihr via Handykamera Bilder knipsen, die sich dann anschließend via HDMI wie ein Musik ausgeben lassen. Den entsprechenden Anschluss findet ihr ebenfalls an der Mini-Workstation.

Teenage Engineering

Zu den weiteren Features des OP-Z zählen ein 16-Track Sequenzer, “upgradeable modular effects”, Bluetooth, 2 Jahre (!) Stand-By Zeit, ein integriertes Mikrofon und weitere Funktionen, mit denen ihr euren Gig auch “visualisieren” könnt.

Wir halten euch natürlich mit Neuigkeiten auf dem Laufenden. Einen aktuellen Preis steht momentan noch nicht fest – laut einem Youtube-Video von sonicstate wird der Preis aber unter dem der OP-1 liegen.

Mehr zum OP-Z findet ihr auf der offiziellen Homepage!