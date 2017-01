NAMM 2017: Malekko Heavy Industry Manther, Mr. D und BFF

Malekko Heavy Industry zeigte auf der NAMM 2017 drei Prototypen. Sie passen ins Eurorack, können aber auch standalone ihren Mann (bzw. Synth) stehen.

Manther ist ein ein analoger monohponer Synthesizer mit integriertem Sequenzer, der an Rolands Klassiker MC-202 erinnert. Mit Mr. D bringt Malekko einen innovativen Drumcomputer an den Start, der die Technologie von Malekkos Varigate-Modul an Bord hat, um Zufalls-Sequenzen zu generieren. In Zusammenarbeit mit Industrial Music Electronics enstand BF, ein vierstimmiger Synth mit Wavetable-Oszillatoren. Die Geräte sollen um die 600,- US-Dollar kosten.

