NAMM 2017: Korg Kronos-88 GD

Korg Kronos-88 GD. Zur NAMM 2017 in edler und in limitierter Ausführung.

Das Spitzenmodell der KORG Music-Workstation Serie Kronos ist in der 88-Tastenausführung jetzt in edlem Gold-Design und Holz-Seitenteilen in warmer Sunburst-Ausführung in limitierter Auflage erhältlich. Ein echter Blickfang im Studio und auf der Bühne. Die Spezifikationen des Kronos-88 GD entsprechen denen der Standard-Ausführung.

Das Kronos-88 GD wird am März 2017 für eine UVP von 4199,- Euro erhältlich sein.

Weitere Informationen unter www.korg.com/de