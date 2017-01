NAMM 2017: Eventide E500 Eurorackmodul

Es bleibt spannend im Euroracklager! Mit dem E500 Modul tritt nun auch Effektspezialist Eventide im Rahmen der NAMM Show der Community bei.

Der neuste Prototyp des amerikanischen Unternehmens aus New Jersey kombiniert ein klassisches Delay mit einer Feedback-Einheit und Tiefpass-Filter. Zudem stehen Dry/Wet-Regelung, Kill-Switch, Bypass sowie TAP-Tempo über das Frontpanel zur Verfügung.

Zu weiteren Details des E500 Moduls hüllt sich Eventide noch in Schweigen, was angesichts eines so frühen Prototypen aber nicht weiter verwunderlich ist.

Sobald es mehr Infos gibt werden wir diese sofort an euch weiterreichen. Stay tuned!

www.eventideaudio.com

www.sound-service.eu