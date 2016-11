Light J‘ mit großem Update!

Bereits im letzten Jahr hat Steinigke seine Lichtsteuerungs-App Light’J präsentiert. Sie ist anders als die meisten bisherigen Lichtapps, denn sie verabschiedet sich vom klassischen Look der Lichtpulte und bietet intuitive Steuer- und Bedienungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Scheinwerfer.

Jetzt wurde eine Version für Android und zugleich ein großes und weitreichendes Update vorgestellt. Erstmals können jetzt auch Fremdfabrikate angelegt und gesteuert werden, die nicht aus dem Hause Steinigke kommen. So kann problemlos auf das heimische Equipment zugegriffen werden, ohne neue Scheinwerfer anzuschaffen. Außerdem ist fortan mit Hilfe der App auch die Steuerung von Moving-Heads möglich.

Was kann die App steuern?

Farbe, Strobe, Helligkeit, interne Effekte (Farbwechsel etc.), Sound-to-Light-Modus oder Gobos und Prismen können einfach über die Hauptsteuerung angewählt werden. Das gilt auch für die Pan- und Tilt-Bewegung bei Moving-Heads, die ebenfalls direkt aufgerufen werden können. Über AUX-Kanäle lassen sich etwa auch Nebelmaschinen ansteuern. Sollte man gewisse Funktionen nicht benötigen, können die Voreinstellungen auch nach eigenem Wunsch abgeändert und frei belegt werden – so wird Light’J noch individueller. Die App erlaubt es auch, Scheinwerfer in Gruppen zusammenzufassen und gleichzeitig zu steuern. Zudem können Setups und Shows über CUEs und Chaser gespeichert und jederzeit abgerufen werden.

Wo bekomme ich die App und wie werden die Scheinwerfer angesteuert?

Light’J ist in Apples App Store und bei Google Play kostenlos erhältlich. Für die Steuerung der Scheinwerfer wird allerdings ein kleines Interface benötigt, dass sich per DMX-Kabel an die Lichter anschließen lässt und dann via WLAN mit der App kommuniziert. Dieses Gerät ist das Eurolite freeDMX, welches im Übrigen komplett in Deutschland entwickelt und hergestellt wird und zurzeit für rund 149,– Euro erhältlich ist.

Light’J ist eignet sich perfekt für DJs, Alleinunterhalter, Bands und andere Künstler, die sich für die Performance den Transport und die Bedienung eines kompletten Lichtmischpults sparen möchten. Wer mehr erfahren möchte, der kann sich hier ausführlichst informieren:

www.steinigke.de