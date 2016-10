Kurios: Die Taktuhr Doppel

Kleine Anekdote aus der Zukunft: früher gab es diese Tage voller Stress nach einem langen Stau auf dem Nachhauseweg oder wenn es im Büro etwas hektisch wurde. Dann hörte man zur Entspannung in seinem Lieblingssessel sitzend ruhige, vielleicht klassische Musik oder Jazz. Heute gibt es dafür natürlich ein super Armband.

Was im besten Fall etwas skurril klingt, will das Armband ‚Doppel‘ tatsächlich möglich machen. Die Idee: der Gemütszustand korrespondiert mit dem Herzschlag. Und genau diesen soll ‚Doppel‘ über Vibrationen am Handgelenk immitieren. Ein ruhiger, virtueller Herzschlag soll dabei entspannen, ein schneller etwa in Bereitschaft versetzen.

Musikalisch wird es spätestens, wenn man auf der Homepage des Projekts weiterliest: so sei belegt, dass sich der Herzschlag von Chor-Mitglieder beim Singen angleicht. Ob sich mit dem Armband also die musikalische Leistung beeinflussen lässt? Schwer vorstellbar – wir bleiben lieber beim guten alten Jazz vor dem Kamin.

Mehr zu dem skurrilen Armband findet ihr auf der offiziellen Website.