KORG Gadget for Mac: All-in-One-Software ab 28. Februar

Wie bereits zur NAMM 2017 in Anaheim angekündigt, wird die Software für Musikproduktion KORG Gadget nun endlich auch für Mac-Systeme erscheinen.

Highlights von KORG Gadget for Mac

– Die preisgekrönte KORG Gadget App, die es zur Zeit nur für iOS gibt, wird in Kürze auch für Mac verfügbar sein

– Die Ultimate Gadget Collection beinhaltet mehr als 30 Gadgets

– Intuitive und einfache Bedienung für eine mächtige Musikproduktions-Umgebung

– Profis werden mit einfacher Bedienung belohnt, Anfänger können sofort damit starten, qualitativ hochwertige Musik zu produzieren.

– Die große Bildschirmfläche wird durch ein cleveres, viergeteiltes Screen-Design effektiv genutzt.

– Inklusive der “Gadget Plug-In Collection”, eine umfangreiche Plug-In-Sammlung, die die Formate AU, VST, AAX und NKS unterstützt. (NKS wird erst in einer zukünftigen Version unterstützt werden).

– Zwei neue Gadgets ermöglichen die lange ersehnte Aufnahme von Audio-Dateien

– Neues, mächtiges Drum Gadget mit 16 Pads

– Unterstützt die neusten Technolgien wie Allihoopa, Ableton Link und Bluetooth MIDI

– Die nahtlose Verbindung zwischen KORG Gadget for iOS und KORG Gadget for Mac ermöglicht einen geradlinigen Workflow, mit dem man zu jeder Zeit an jedem Ort Musik produzieren kann.

Außerdem wird ebenfalls am 28. Februar die Version 3 von KORG Gadget for iOS erscheinen, die die erwarteten Features Audio-Aufnahme und -Wiedergabe beinhaltet. Diese neuen Gadgets erheben KORG Gadget zu einer wahren All-In-One-Lösung für Musikproduktionen.

UvP des Herstellers (inkl. 19% MwSt.) sind 299,- Dollar, jedoch wird es ein zeitlich limitiertes Angebot von 199,- USD geben.

Der Kauf wird als Download über den KORG SHOP möglich sein, eine neue Online-Plattform, die in Kürze eröffnet wird. Lieferzeit: 28. Februar 2017

Weitere Informationen unter www.korg.com/de