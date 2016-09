Keyboarder Christopher Noodt über die Studiologic Sledge Black Edition

Christopher Noodt ist bei den Konzerten von Mark Forster für den fetten Stynhie-Sound zuständig. Als Equipment setzte der Keyboarder dabei in der Vergangenheit auf den Studio- und Bühnensynthesizer Studiologic Sledge 2.0.

Für die kommende Tape-Tour im November und Dezember hat Christopher Noodt auf die Studiologic Sledge Black Edition aufgerüstet. Die Studiologic Sledge Black Edition bietet – der überarbeiteten Tastatur mit Aftertouch sei dank – ein besseres Spielgefühl. Der LFO-Sync und der höhere Output an den Audioausgängen sind ebenfalls neue Features.

„In ihm schlägt das gleiche bewährte Herz wie in seinem extrovertierten gelben Bruder, aber die straffere Tastatur fühlt sich nun noch besser an. Mit dem neuen LFO-Sync sowie dem erhöhten Output-Level klingt der schwarze Schlitten zudem noch etwas fetter. Obendrein hat er sich in Schale geschmissen und ist mit seiner edlen Abendgarderobe die erste Wahl für mein aktuelles Bühnen-Setup bei Mark Forster“, erklärt der Keyboarder.