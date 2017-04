Die mechanische Roboterband

Für eine Band braucht es Musiker aus Fleisch und Blut – oder? In letzter Zeit mehren sich die Versuche, Maschinen musizieren zu lassen. Ob’s funktioniert, zeigt das heutige Video in unserem Blog!

Es klingt, klongt und wirkt alles doch noch etwas starr: so wirklich groovy kann man die “Rock Band” von Neil Mendoza nicht nennen. Davor ist es eine wahre Freude die ganzen Gerätschaften beim Versuch zu beobachten, den alten Beatles-Klassiker “Here comes the sun” zu interpretieren.

Wie das ganze funktioniert, und welche Geräte dabei zum Einsatz kamen, findet ihr in der Beschreibung zum Video auf Vimeo!