Die Demontage eines Launchpad Pro

Viele nutzen es und DJs sowie Bedroom-Producer auf der ganzen Welt schwören darauf. Doch wie sieht das Launchpad Pro eigentlich von innen aus? Welche Materialien sind verbaut? Wir klären auf!

Die Youtuber THORtronic legen dabei so ziemlich alles auseinander, was sich so dekonstruieren lässt. Zum Vorschein kommen durchaus hochwertige Materialien – auch die Verarbeitung kann sich sehen lassen. Aber seht selbst:

Anzeige

(Hinweis: Beim Aufmacher handelt es sich um ein Symbolbild. Es zeigt das Innere des Synthrotek DS-8)